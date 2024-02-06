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В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров

В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024

В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров

Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:48

2024-02-06T18:48

2024-02-06T18:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий в 2024 году. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.По словам главы минсельхозпрода Владислава Мурашова, 55,7 процентов суммы выделят на эти цели из регионального бюджета и 44,3 процента – из федерального. Большую часть техники закупят уже к началу апреля.Кроме того, "Центрлесхоз" получит грузовики, автоцистерны и 40 автомобилей для перевозки пожарных.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)