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В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров
В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024
В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров
Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:48
2024-02-06T18:48
2024-02-06T18:48
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий в 2024 году. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.По словам главы минсельхозпрода Владислава Мурашова, 55,7 процентов суммы выделят на эти цели из регионального бюджета и 44,3 процента – из федерального. Большую часть техники закупят уже к началу апреля.Кроме того, "Центрлесхоз" получит грузовики, автоцистерны и 40 автомобилей для перевозки пожарных.
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