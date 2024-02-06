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В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:48 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/tushenie-1925780751.html
В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров
В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров - РИА Новости, 06.02.2024
В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров
Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:48
2024-02-06T18:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий в 2024 году. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.По словам главы минсельхозпрода Владислава Мурашова, 55,7 процентов суммы выделят на эти цели из регионального бюджета и 44,3 процента – из федерального. Большую часть техники закупят уже к началу апреля.Кроме того, "Центрлесхоз" получит грузовики, автоцистерны и 40 автомобилей для перевозки пожарных.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО выделят 270 миллионов рублей на технику для тушения лесных пожаров

© РИА Новости / Илья НаймушинПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Около 270 миллионов рублей выделит Комлесхоз Московской области на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий в 2024 году. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщил телеканал “360”.
По словам главы минсельхозпрода Владислава Мурашова, 55,7 процентов суммы выделят на эти цели из регионального бюджета и 44,3 процента – из федерального. Большую часть техники закупят уже к началу апреля.
Кроме того, "Центрлесхоз" получит грузовики, автоцистерны и 40 автомобилей для перевозки пожарных.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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