https://ria.ru/20240206/tambov-1925626808.html

Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион

Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион - РИА Новости, 06.02.2024

Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион

Девочка Амелия, которая на выставке "Россия" в Москве назвала Тамбов Тамбом, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:10

2024-02-06T11:10

2024-02-06T11:19

выставка-форум "россия"

общество

тамбовская область

максим егоров

москва

тамбов

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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Девочка Амелия, которая на выставке "Россия" в Москве назвала Тамбов Тамбом, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале. В понедельник он опубликовал видео, в котором тележурналист общается с девочкой на выставке "Россия". Он спросил у ребёнка, о каком регионе она никогда раньше не слышала. В ответ девочка сказала, что на выставке впервые узнала о Тамбовской области, сделав ударение на "а" в слове "Тамбовской", и назвала столицей региона город Тамб. Егоров попросил помочь найти эту девочку, чтобы пригласить её с родителями в Тамбовскую область. "Амелия из многодетной семьи, ее родители Булат и Айсылу готовы приехать с детьми в Тамбов. Мы будем рады встрече, и еще раз спасибо всем, кто помог нам в поиске!" - сообщил губернатор Тамбовской области.

тамбовская область

москва

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тамбовская область, максим егоров, москва, тамбов