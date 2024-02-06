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Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион - РИА Новости, 06.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:10 06.02.2024 (обновлено: 11:19 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tambov-1925626808.html
Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион
Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион - РИА Новости, 06.02.2024
Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион
Девочка Амелия, которая на выставке "Россия" в Москве назвала Тамбов Тамбом, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:10
2024-02-06T11:19
выставка-форум "россия"
общество
тамбовская область
максим егоров
москва
тамбов
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Девочка Амелия, которая на выставке "Россия" в Москве назвала Тамбов Тамбом, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале. В понедельник он опубликовал видео, в котором тележурналист общается с девочкой на выставке "Россия". Он спросил у ребёнка, о каком регионе она никогда раньше не слышала. В ответ девочка сказала, что на выставке впервые узнала о Тамбовской области, сделав ударение на "а" в слове "Тамбовской", и назвала столицей региона город Тамб. Егоров попросил помочь найти эту девочку, чтобы пригласить её с родителями в Тамбовскую область. "Амелия из многодетной семьи, ее родители Булат и Айсылу готовы приехать с детьми в Тамбов. Мы будем рады встрече, и еще раз спасибо всем, кто помог нам в поиске!" - сообщил губернатор Тамбовской области.
тамбовская область
москва
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общество, тамбовская область, максим егоров, москва, тамбов
Выставка-форум "Россия", Общество, Тамбовская область, Максим Егоров, Москва, Тамбов
Девочка, которая назвала Тамбов Тамбом, приедет на экскурсию в регион

Девочку, назвавшую Тамбов Тамбом на выставке "Россия", позвали на экскурсию

© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской областиПавильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Пресс-служба Правительства Тамбовской области
Павильон Тамбовской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Девочка Амелия, которая на выставке "Россия" в Москве назвала Тамбов Тамбом, приедет с родителями на экскурсию в Тамбовскую область, сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
В понедельник он опубликовал видео, в котором тележурналист общается с девочкой на выставке "Россия". Он спросил у ребёнка, о каком регионе она никогда раньше не слышала. В ответ девочка сказала, что на выставке впервые узнала о Тамбовской области, сделав ударение на "а" в слове "Тамбовской", и назвала столицей региона город Тамб. Егоров попросил помочь найти эту девочку, чтобы пригласить её с родителями в Тамбовскую область.
"Амелия из многодетной семьи, ее родители Булат и Айсылу готовы приехать с детьми в Тамбов. Мы будем рады встрече, и еще раз спасибо всем, кто помог нам в поиске!" - сообщил губернатор Тамбовской области.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
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Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

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Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

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Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

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Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

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12 из 16
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Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

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На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоТамбовская областьМаксим ЕгоровМоскваТамбов
 
 
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