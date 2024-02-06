https://ria.ru/20240206/stroyka-1925615061.html

Цивилев объявил молодежно-студенческой стройку межвузовского кампуса

Цивилев объявил молодежно-студенческой стройку межвузовского кампуса - РИА Новости, 06.02.2024

Цивилев объявил молодежно-студенческой стройку межвузовского кампуса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил молодежно-студенческой стройку межвузовского кампуса "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:28

2024-02-06T10:28

2024-02-06T10:44

кемеровская область

сергей цивилев

кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил молодежно-студенческой стройку межвузовского кампуса "Кузбасс", сообщает пресс-служба правительства региона. На встрече со студентами и руководителями высших учебных заведений региона Цивилев обсудил строительство нового межвузовского кампуса. Во встрече приняли участие представители студенческого актива кузбасских вузов, молодые преподаватели, участники "Движения Первых" и Российских студенческих отрядов, члены молодежного парламента Кузбасса и регионального молодежного правительства, а также ректоры кузбасских вузов, руководители научных лабораторий и молодые ученые. "Президент России Владимир Путин поддержал строительство в Кузбассе студенческого кампуса. Его уникальность в том, что он будет межвузовским, для всех студентов региона. Для реализации мы выделили лучшие места в столицах агломераций. И стройка у нас будет молодежно-студенческая - мы с вами вместе займемся проектированием и строительством кампуса. Участие примут и стройотряды. У нашей молодежи в Кузбассе уже растут свои дети, которые скоро пойдут учиться в наши вузы. Они тоже заинтересованы в том, чтобы такой объект был построен. Кампус, который мы возводим, станет центром стратегического развития региона и центром притяжения для молодежи всей страны", - цитирует Цивилева пресс-служба. Глава региона отметил, что считает необходимым создать в кампусе такие условия, чтобы студентам было комфортно учиться, создавать семьи и растить детей. "Сейчас во всей стране идет Год семьи, а в Кузбассе он дополнительно объявлен Годом молодежи и студентов. Мы заинтересованы в том, чтобы создавались студенческие семьи и у них была поддержка. Мы обязаны в кампусе предусмотреть семейные блоки. В пешей доступности должны быть детские сады, вся необходимая инфраструктура. Мне бы хотелось, чтобы с самого начала в этом объекте была ваша душа, душа молодежи и студенчества Кузбасса. Это ваш проект, он делается для вас и ваших будущих детей", - заявил Цивилев. Участникам встречи представили идеи архитектурно-планировочных решений нового объекта. Среди новых предложений - создать на базе кампуса пространство "Движение Первых" и Дом молодежи, который станет Всероссийским круглогодичным центром компетенций в сфере молодежной политики. Также ребята предложили разместить в кампусе региональный волонтерский штаб и центр развития студенческих отрядов "СоЗдание". Завершить подготовку проектно-сметной документации планируется до конца 2024 года. Северо-Кузбасская площадка кампуса расположится на набережной Томи в Кемерове, в шаговой доступности от культурно-образовательного кластера и действующего Олимпийского парка. Южно-Кузбасская площадка предполагает реновацию и строительство инновационной и социальной инфраструктуры в центре Новокузнецка.

https://ria.ru/20240205/ugol-1925504633.html

https://ria.ru/20240201/kuzbass-1924737375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, кемерово