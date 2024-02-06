https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925770452.html

Спецоперация, 6 февраля: аудит действий ВСУ и "символические" санкции ЕС

Спецоперация, 6 февраля: аудит действий ВСУ и "символические" санкции ЕС - РИА Новости, 06.02.2024

Спецоперация, 6 февраля: аудит действий ВСУ и "символические" санкции ЕС

Киев проводит аудит действий ВСУ за 2022 и 2023 год на фоне слухов о скорой отставке главкома украинских войск Валерия Залужного, заявил во вторник в эфире... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:45

2024-02-06T18:45

2024-02-06T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

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николай патрушев

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Киев проводит аудит действий ВСУ за 2022 и 2023 год на фоне слухов о скорой отставке главкома украинских войск Валерия Залужного, заявил во вторник в эфире всеукраинского телемарафона советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, для понимания того, "что делать в 2024 году", необходимо понять, что происходило в 2023, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Зеленский ранее подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. По словам Шевченко, нынешнего главкома ВСУ могут отправить в отставку в ближайшие дни. Сегодня Киеву приходится всё чаще публично говорить о проблемах на фронте. Так, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с "24 каналом" признал нехватку снарядов и средств поражения у ВСУ. Секретарь СНБО отметил, что данный вопрос поднимается на ставке главнокомандующего и Зеленский "обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе". Ход спецоперацииВооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили 17 атак ВСУ: 7 – на донецком, 6 – на купянском, 2 – на краснолиманском и 2 – на южнодонецком направлениях. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили своё положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили до 885 солдат, 19 танков и других бронемашин, 7 артиллерийских орудий, 35 военных автомобилей и 30 дронов. Удары Киева по РФКак сообщили в Минобороны, российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Об атаке дронов на область также заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский БПЛА упал и сдетонировал в городе Губкин, при этом пострадавших нет. По данным главы Белгородской области, за последние сутки артиллерия ВСУ обстреляла регион более 30 раз. Украинские удары по российским гражданским объектам, в частности по Белгороду, Донецку и Лисичанску, прокомментировал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, Киев делает это преднамеренно на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов. Патрушев отметил, что таким образом украинская сторона пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Секретарь Совбеза подчеркнул, что несмотря на все эти попытки Киева запугать мирное население РФ, цели СВО будут достигнуты. Украина стремится нанести не только военный, но и экологический ущерб РФ, как рассказали РИА Новости сотрудники силовых ведомств ЛНР, найденные на территории прокуратуры Северодонецка документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе. По словам собеседницы агентства, полученные документы доказывают причастность украинской власти к поджогам лесов на подконтрольных ей территориях ЛНР летом 2020 года. Таким образом, украинская сторона пыталась скрыть массовую вырубку в данных районах. Данные действия Киева привели к массовому подтоплению грунтовыми водами ряда сел в ЛНР, сегодня в них введен режим ЧС. Поимка пособников УкраиныФСБ задержала на Камчатке жителя региона, подозреваемого в госизмене за сотрудничество с СБУ. По данным пресс-службы ведомства, задержанный гражданин РФ долгое время проживал на Украине и инициативно установил сотрудничество с украинской спецслужбой. В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денег от сдачи в аренду квартиры, мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о ВС РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Другого пособника Киева задержали в Чувашии. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 20-летний мужчина связался с украинскими спецслужбами и за денежное вознаграждение согласился совершить теракты на российских предприятиях. Молодой человек, против которого также возбуждено уголовное дело о госизмене признался, что украинские кураторы обещали ему заплатить за поджоги железнодорожного оборудования от 10 до 120 тысяч рублей. Задержанный также сообщил, что планировалось "поджечь локомотив в Саранске, Казани или Алатыре. О росте вербовочной активности Украины также заявил, выступая на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе, Николай Патрушев. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Киев все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры. Поддержка Киева ЗападомГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своём аккаунте в сети X, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда на 50 миллиардов евро в марте. Выступая сегодня же перед евродепутатами в Страсбурге фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как собственную безопасность". Она также добавила, что ЕК привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности. По её словам, это – первый шаг по интеграции Киева в оборонные программы Евросоюза. ЕС также продолжает готовить очередные антироссийские санкции. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля - ко второй годовщине начала СВО. При этом, как ранее отмечали в СМИ, новый санкционный пакет будет скорее "символическим". Среди предложений - ограничение перемещений российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html

https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

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Отряд "Викинг" Уничтожение отрядом "Викинг" установки радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов ВСУ Отряд спецназначения "Викинг" Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и около 12 украинских военных, сообщили РИА Новости в отряде 2024-02-06T18:45 true PT1M15S

Задержание по делу о госизмене Задержанный по делу о госизмене рассказал о "расценках" за поджоги: за трансформатор, например, украинские спецслужбы обещали от 50 до 100 тысяч 2024-02-06T18:45 true PT1M11S

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Наталья Макарова

в мире, россия, киев, валерий залужный, украина, николай патрушев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз