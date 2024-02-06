https://ria.ru/20240206/sholts-1925587031.html

Шольц стал посмешищем из-за одного заявления об Украине

Шольц стал посмешищем из-за одного заявления об Украине - РИА Новости, 06.02.2024

Шольц стал посмешищем из-за одного заявления об Украине

Читатели немецкой газеты Die Zeit высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвавшего конгресс США обеспечить военную поддержку Украины. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:35

2024-02-06T04:35

2024-02-06T04:37

в мире

сша

германия

украина

дональд трамп

олаф шольц

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвавшего конгресс США обеспечить военную поддержку Украины.Как пишет издание, перед поездкой в Штаты Шольц призвал союзников не ослаблять поддержку Киева. "Я очень надеюсь, что США и американский конгресс в ближайшее время примут решение о предоставлении необходимой финансовой поддержки", - сказал он после встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. В четверг канцлер планирует отправиться в Вашингтон для встречи с американским президентом Джо Байденом."Они просто ждали этого. Со ста метров можно увидеть, что этот призыв предназначен только для внутреннего потребителя, и это делает его смешным", - написал пользователь horh."Кажется немного смешным, когда Шольц к чему-то призывает США. Кто, черт побери, такой Шольц?" – сыронизировал Sparkiy."Шольц? Кто такой Шольц? Ох, канцлер Германии, в самом деле?" – поиздевался rueck."США с их ВВП и военными совершенно не заинтересованы в запросах канцлера Германии. Это также не помогает в американской внутренней политике. Так вы выставляете себя на посмешище. Германия должна придерживаться того, что мы можем сделать: финансировать велосипедные дорожки в Перу и чувствовать себя спасителями мира", - заметил signature5."В этом (вопрос траншей. - ред.) Дональд Трамп прав. Объединять (запрос Белого дома на границу США и Украину. – ред.) недемократично. Как должен голосовать парламентарий, который за одно и против другого?" – добавил Sieger der Herzen.Палата представителей США на этой неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине. При этом в воскресенье американский сенат представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева.Однако партийное руководство Республиканской партии в палате представителей, включая спикера Майка Джонсона, выступило против законопроекта, назвав его "провальным". Дональд Трамп также раскритиковал сенатский законопроект, охарактеризовав его как "катастрофу" и уловку демократов.

https://ria.ru/20240206/germaniya-1925583383.html

https://ria.ru/20240206/ssha-1925582839.html

сша

германия

украина

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в мире, сша, германия, украина, дональд трамп, олаф шольц