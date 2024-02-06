https://ria.ru/20240206/rosselkhoznadzor-1925599116.html

В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц - РИА Новости, 06.02.2024

В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц

В Омской области нашли на пустыре большое количество выброшенных куриных яиц, сотрудники Россельхознадзора разбираются в ситуации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:37

2024-02-06T08:37

2024-02-06T10:51

происшествия

омская область

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ОМСК, 6 фев — РИА Новости. В Омской области нашли на пустыре большое количество выброшенных куриных яиц, сотрудники Россельхознадзора разбираются в ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства."Управлением Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства возникновения данной ситуации, а также возможные лица, виновные в возникновении данной ситуации", — заявила старший инспектор управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова.Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и выложил его в соцсети. Автора возмутило, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни палет куриных яиц, почерневшие от времени, на них есть этикетки. Публикация заинтересовала администрацию Омска, которая попросила мужчину отправить координаты находки. В Россельхознадзоре рассказали, что на этом пустыре долгое время была несанкционированная свалка, но ее засыпали, а подъезд перекопали. Но зимой из-за выпавшего снега проезд снова стал возможен. Сейчас власти устанавливают собственника земельного участка. Если виновного не найдут, устранить незаконную свалку должен будет собственник.В прокуратуре Омской области РИА Новости сообщили, что начали проверку соблюдения природоохранного законодательства, по ее результатам примут меры прокурорского реагирования.Куриные яйца в России в 2023 году подорожали более чем в полтора раза. После Нового года продукт стал дешеветь: по данным Росстата, в течение января цены понизились в среднем на 1,86 процента.

https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html

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омская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свалка куриных яиц в Омской области В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц. 2024-02-06T08:37 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область