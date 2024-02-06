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Будет хуже. Полковник СБУ сделал шокирующее заявление из-за хода Зеленского
Будет хуже. Полковник СБУ сделал шокирующее заявление из-за хода Зеленского - РИА Новости, 06.02.2024
Будет хуже. Полковник СБУ сделал шокирующее заявление из-за хода Зеленского
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного не поможет Украине вернуть территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем Youtube-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:26
2024-02-06T10:26
2024-02-06T13:58
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного не поможет Украине вернуть территории, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем Youtube-канале."Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. Я считаю это больше, чем ошибкой", — указал он.Бывший полковник подчеркнул, что ситуация для Украины на поле боя не изменится, даже если Залужного уволят.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Политика
Будет хуже. Полковник СБУ сделал шокирующее заявление из-за хода Зеленского
Экс-полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного не вернет территории Украины