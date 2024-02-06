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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.02.2024
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08:07 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/pogoda-1925597064.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:07
2024-02-06T08:07
погода
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на Урал. "В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный снег. В центре города минус 2-4 градусов, в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы и составляют 733 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и до минус четырех

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на Урал.
"В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный снег. В центре города минус 2-4 градусов, в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы и составляют 733 миллиметра ртутного столба.
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