https://ria.ru/20240206/pogoda-1925597064.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 06.02.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:07

2024-02-06T08:07

2024-02-06T08:07

погода

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до минус 4 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на Урал. "В Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный снег. В центре города минус 2-4 градусов, в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы и составляют 733 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)