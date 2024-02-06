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ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925759491.html
ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке
ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке
Украинские войска в 16.55 в седьмой раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:33
2024-02-06T17:33
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 в седьмой раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о шести атаках украинских войск на Донецк с использованием ударных беспилотников. Взрывоопасные боеприпасы сбрасывались на Киевский, Кировский и Петровский районы города. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.15 до 16.20 ВСУ подвергали Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. С 15.45 до 16.50 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html
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донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке

СЦКК: ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 в седьмой раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о шести атаках украинских войск на Донецк с использованием ударных беспилотников. Взрывоопасные боеприпасы сбрасывались на Киевский, Кировский и Петровский районы города.
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"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 15.15 до 16.20 ВСУ подвергали Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. С 15.45 до 16.50 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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