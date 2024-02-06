https://ria.ru/20240206/obstrel-1925759491.html

ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке

ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ сбросили с дрона седьмой за день взрывоопасный предмет в Донецке

Украинские войска в 16.55 в седьмой раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:33

2024-02-06T17:33

2024-02-06T17:33

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 в седьмой раз за день сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о шести атаках украинских войск на Донецк с использованием ударных беспилотников. Взрывоопасные боеприпасы сбрасывались на Киевский, Кировский и Петровский районы города. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.55 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.15 до 16.20 ВСУ подвергали Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. С 15.45 до 16.50 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней девять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк