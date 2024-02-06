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"Они в ужасе". В Сети оценили обращение Карлсона перед интервью с Путиным
"Они в ужасе". В Сети оценили обращение Карлсона перед интервью с Путиным - РИА Новости, 07.02.2024
"Они в ужасе". В Сети оценили обращение Карлсона перед интервью с Путиным
Пользователи социальной сети X оценили обращение американского журналиста Такера Карлсона, который заявил о необходимости донести до жителей США точку зрения... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:25
2024-02-06T23:25
2024-02-07T12:40
политика
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X оценили обращение американского журналиста Такера Карлсона, который заявил о необходимости донести до жителей США точку зрения президента России Владимира Путина о конфликте на Украине."Спросите себя, почему западные СМИ в ужасе от новости о том, что Карлсон берет интервью у Путина?" — написал Matt Wallace."Черт подери, это происходит в реальности!" — обрадовался пользователь Clandestine."Неудивительно, что эти воинствующие свиньи уволили тебя с Fox News! Они просто сошли с ума. Спасибо тебе, Такер", — написал американский журналист Джексон Хинкл."Интервью Карлсона с Путиным сорвет башню всем СМИ!" — спрогнозировал Paul A. Szypula."По крайней мере, в мире есть кто-то, кто занимается настоящей журналистикой. Браво, Такер", — пишет Mike Sperrazza.Ранее Карлсон заявил, что берет интервью у президента России, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925814061.html
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политика, россия, украина, такер карлсон, сша, джексон хинкл, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
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