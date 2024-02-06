https://ria.ru/20240206/nebenzya-1925576554.html

Удары США по Сирии и Ираку нацелены на разжигание конфликта, заявил Небензя

Удары США по Сирии и Ираку нацелены на разжигание конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 06.02.2024

Удары США по Сирии и Ираку нацелены на разжигание конфликта, заявил Небензя

Удары США по Сирии и Ираку нацелены на дальнейшее разжигание конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:19

2024-02-06T00:19

2024-02-06T00:50

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оон

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сирия

василий небензя

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Удары США по Сирии и Ираку нацелены на дальнейшее разжигание конфликта, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Очевидно, что американские авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта", - сказал Небензя."Их целями стали объекты и позиции вооруженных сил САР на востоке страны, преимущественно в провинции Дэйр-эз-Зор, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами* (террористическая организация ИГИЛ*, ИГ*, запрещена в РФ – ред.), которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство. Практические без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", - подчеркнул он.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

сша

ирак

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сша, ирак, оон, в мире, сирия, василий небензя, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году