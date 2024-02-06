https://ria.ru/20240206/moskva-1925539810.html

Ефимов: инвестор построит офисный центр в Москве рядом с метро "Пыхтино"

Ефимов: инвестор построит офисный центр в Москве рядом с метро "Пыхтино" - РИА Новости, 06.02.2024

Ефимов: инвестор построит офисный центр в Москве рядом с метро "Пыхтино"

Инвестор планирует построить офисный центр недалеко от станции столичной подземки "Пыхтино", которая находится на территории Новой Москвы, сообщил заместитель... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

2024-02-06T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

мосгосстройнадзор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605001_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_96e77e841d10da005fa3cc1afb951de6.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Инвестор планирует построить офисный центр недалеко от станции столичной подземки "Пыхтино", которая находится на территории Новой Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Новое строение будет рассчитано на более чем 4,6 тыс. рабочих мест. Возведение идет по московской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ)."Инвестор – группа "Абсолют" – построит многофункциональный офисный центр в поселении Внуковском в ТиНАО рядом со станцией метро "Пыхтино". Там смогут трудоустроиться более 4,6 тысячи человек. Завершить строительство девелопер планирует в 2025 году", – отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что инвестор получил разрешение на строительство этого здания от Мосгосстройнадзора. Адрес будущего центра: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок 1.Как сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский, строение будет включать 4 корпуса высотой пять этажей. Здание возведут по авторской архитектурной концепции. Одна из "изюминок" проекта – особое благоустройство внутренней территории офисного пространства. Там специалисты намерены создать променад для пешеходов, где будут расти различные растения. Глава ДИПП отметил, что благодаря этому решению будет обеспечено бесшовное пространство между зданиями офисов. Кроме того, на променаде расположатся места отдыха и точки общепита. Также на первых этажах будущего центра откроют фитнес-центр, торговые, а также сервисные площади.Для удобства посетителей на автомобилях оборудуют парковку, рассчитанную на 250 машин. Также на ней будут расположены зона зарядки автомобилей и дополнительные элементы благоустройства.Специалисты Мосгосстройнадзора в рамках поручения столичного градоначальника Сергея Собянина много внимания уделяют качеству строительства объектов деловой инфраструктуры мегаполиса.По словам председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, каждый этап строительства здания контролируют представители ведомства. Он уточнил, что Мосгосстройнадзор уже получил извещение о начале работ в поселении Внуковском. После этого была составлена индивидуальная программа, по которой эту стройку будут проверять.Программа МПТ за последние 4 года охватила почти все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 70 соглашений с инвесторами, у которых в планах возвести 130 мест приложения труда. Речь идет о промышленных предприятиях, логистических комплексах, офисных и торговых центрах, школах и детсадах, а также учреждениях сферы культуры и спорта. Общая площадь будущих объектов составляет более 3,1 млн "квадратов". Эти учреждения дадут новую работу больше 120 тыс. жителей столицы. Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено около 1 трлн руб.Участвовать в этой программе есть возможность не только у девелоперов, которые еще планируют реализацию проекта, но и у тех, кто уже строит жилье на территории мегаполиса. Заявки на участие можно направлять с помощью онлайн-сервиса на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщил, что в рамках комплексного развития территорий в течение пяти лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 га - Ховрино, Левобережный и Зюзино.

https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html

https://ria.ru/20240203/efimov-1925122988.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, мосгосстройнадзор