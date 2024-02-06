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Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах - РИА Новости, 06.02.2024
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах
Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:23
2024-02-06T11:23
2024-02-06T11:41
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что в ночь на пятницу температура в Москве приблизится вплотную к минус 20 градусов. "Пик арктического вторжения придётся на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже минус 20 градусов, а по области не исключены и 25-градусные морозы", - рассказал Леус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах
В Подмосковье в ночь на субботу ожидают морозы до 25 градусов