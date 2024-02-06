Рейтинг@Mail.ru
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 06.02.2024 (обновлено: 11:41 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах - РИА Новости, 06.02.2024
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах
Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:23
2024-02-06T11:41
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925632574_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_b5d99ca2a19071ae004532c2743f3895.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что в ночь на пятницу температура в Москве приблизится вплотную к минус 20 градусов. "Пик арктического вторжения придётся на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже минус 20 градусов, а по области не исключены и 25-градусные морозы", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925632574_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d759b9d1d926a796ce77a2501c21f009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах

В Подмосковье в ночь на субботу ожидают морозы до 25 градусов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСело Ильинское в Красногорском районе Московской области
Село Ильинское в Красногорском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Село Ильинское в Красногорском районе Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что в ночь на пятницу температура в Москве приблизится вплотную к минус 20 градусов.
"Пик арктического вторжения придётся на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже минус 20 градусов, а по области не исключены и 25-градусные морозы", - рассказал Леус.
Отдых горожан в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они зиму
22 января, 10:51
 
Московская область (Подмосковье)МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала