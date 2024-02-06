https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html

Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах

Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах - РИА Новости, 06.02.2024

Жителей Подмосковья предупредили о 25-градусных морозах

Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:23

2024-02-06T11:23

2024-02-06T11:41

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пик арктического вторжения в Москве придется на субботнюю ночь, когда будет ниже минус 20 градусов, в Подмосковье не исключены 25-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Он отметил, что в ночь на пятницу температура в Москве приблизится вплотную к минус 20 градусов. "Пик арктического вторжения придётся на субботнюю ночь, когда столбики московских термометров опустятся ниже минус 20 градусов, а по области не исключены и 25-градусные морозы", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода