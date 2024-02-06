https://ria.ru/20240206/mezhdunarodnoe_pravl-1925577871.html

Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права

Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права - РИА Новости, 06.02.2024

Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права

Недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:54

2024-02-06T00:54

2024-02-06T00:54

сша

великобритания

сирия

василий небензя

розмари дикарло

оон

в мире

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Благодарим заместителя генерального секретаря Розмари ДиКарло за брифинг, услышали от нее немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

сша

великобритания

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