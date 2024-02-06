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Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права
Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права - РИА Новости, 06.02.2024
Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права
Недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:54
2024-02-06T00:54
2024-02-06T00:54
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Благодарим заместителя генерального секретаря Розмари ДиКарло за брифинг, услышали от нее немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании", - сказал Небензя.
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Небензя назвал удары по Ираку и САР нарушением международного права
Небензя: удары США и Британии по САР и Ираку нарушили международное право