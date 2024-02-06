https://ria.ru/20240206/medvezhonok-1925664800.html

В Приморье спасли медвежонка-сироту

В Приморье спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 06.02.2024

В Приморье спасли медвежонка-сироту

В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:13

2024-02-06T13:13

2024-02-06T16:30

хорошие новости

алексеевка

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в Telegram-канале.Охотоведы обнаружили медвежонка в Пограничном округе Приморского края во время рейда."Детеныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, <...> изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. <...> Там медвежонок сможет продолжить зимнюю спячку, а через несколько месяцев, когда он подрастет, его выпустят на волю", — говорится в публикации.Ведомство подчеркнуло, что в Приморье ежегодно спасают нескольких медвежат, которые по разным причинам остались "без родительской опеки".

https://ria.ru/20230905/medvezhata-1894250107.html

https://ria.ru/20240206/medved-1925632423.html

алексеевка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексеевка, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), приморский край