В Приморье спасли медвежонка-сироту
В Приморье медвежонка-сироту отправили на зимовку в центр реабилитации
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в Telegram-канале.
Охотоведы обнаружили медвежонка в Пограничном округе Приморского края во время рейда.
"Детеныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, <...> изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. <...> Там медвежонок сможет продолжить зимнюю спячку, а через несколько месяцев, когда он подрастет, его выпустят на волю", — говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что в Приморье ежегодно спасают нескольких медвежат, которые по разным причинам остались "без родительской опеки".
Центр реабилитации тигров и других редких животных создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около двадцати тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы. После восстановления их выпускают в лес.