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В Приморье спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 06.02.2024
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13:13 06.02.2024 (обновлено: 16:30 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/medvezhonok-1925664800.html
В Приморье спасли медвежонка-сироту
В Приморье спасли медвежонка-сироту - РИА Новости, 06.02.2024
В Приморье спасли медвежонка-сироту
В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:13
2024-02-06T16:30
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общество
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в Telegram-канале.Охотоведы обнаружили медвежонка в Пограничном округе Приморского края во время рейда."Детеныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, &lt;...&gt; изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. &lt;...&gt; Там медвежонок сможет продолжить зимнюю спячку, а через несколько месяцев, когда он подрастет, его выпустят на волю", — говорится в публикации.Ведомство подчеркнуло, что в Приморье ежегодно спасают нескольких медвежат, которые по разным причинам остались "без родительской опеки".
https://ria.ru/20230905/medvezhata-1894250107.html
https://ria.ru/20240206/medved-1925632423.html
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алексеевка, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), приморский край
Хорошие новости, Алексеевка, Общество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Приморский край
В Приморье спасли медвежонка-сироту

В Приморье медвежонка-сироту отправили на зимовку в центр реабилитации

© Минлесхоз Приморья/TelegramМедвежонок, обнаруженный в Пограничном округе Приморья
Медвежонок, обнаруженный в Пограничном округе Приморья
© Минлесхоз Приморья/Telegram
Медвежонок, обнаруженный в Пограничном округе Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. В Приморье спасли медвежонка-сироту, его отправили на зимовку в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщил региональный Минсельхоз в Telegram-канале.
Охотоведы обнаружили медвежонка в Пограничном округе Приморского края во время рейда.
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"Детеныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, <...> изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка. <...> Там медвежонок сможет продолжить зимнюю спячку, а через несколько месяцев, когда он подрастет, его выпустят на волю", — говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что в Приморье ежегодно спасают нескольких медвежат, которые по разным причинам остались "без родительской опеки".

Центр реабилитации тигров и других редких животных создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около двадцати тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы. После восстановления их выпускают в лес.

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Хорошие новостиАлексеевкаОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Приморский край
 
 
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