https://ria.ru/20240206/krym-1925659390.html

Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма

Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма - РИА Новости, 06.02.2024

Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма

Из федерального и регионального бюджетов на развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Крыму в этом году выделили 49,8 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:03

2024-02-06T13:03

2024-02-06T13:03

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из федерального и регионального бюджетов на развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Крыму в этом году выделили 49,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, благодаря господдержке крымские аграрии могут расширить свой сельхозбизнес и перевести его на более качественный уровень. "С 2019 по 2023 годы крестьянские фермерские хозяйства приобрели около 1 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, 7,5 тысячи голов птицы, а также сельхозтехнику и оборудование, пчелосемьи, саженцы плодовых деревьев и другое", - цитирует пресс-служба Зарединову. Она напомнила, что за четыре года в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" было создано 67 новых крестьянских фермерских хозяйств, благодаря работе которых трудоустроено больше 100 жителей сельской местности. Все эти КФХ ежегодно выращивают овощи, фрукты, ягоды, производят молочную, мясную и другую продукцию. Например, за 2022 год было произведено различной сельхозпродукции на сумму больше 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240205/retsept-1925513018.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика крым