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Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма - РИА Новости, 06.02.2024
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13:03 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/krym-1925659390.html
Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма
Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма - РИА Новости, 06.02.2024
Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма
Из федерального и регионального бюджетов на развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Крыму в этом году выделили 49,8 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:03
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из федерального и регионального бюджетов на развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Крыму в этом году выделили 49,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, благодаря господдержке крымские аграрии могут расширить свой сельхозбизнес и перевести его на более качественный уровень. "С 2019 по 2023 годы крестьянские фермерские хозяйства приобрели около 1 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, 7,5 тысячи голов птицы, а также сельхозтехнику и оборудование, пчелосемьи, саженцы плодовых деревьев и другое", - цитирует пресс-служба Зарединову. Она напомнила, что за четыре года в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" было создано 67 новых крестьянских фермерских хозяйств, благодаря работе которых трудоустроено больше 100 жителей сельской местности. Все эти КФХ ежегодно выращивают овощи, фрукты, ягоды, производят молочную, мясную и другую продукцию. Например, за 2022 год было произведено различной сельхозпродукции на сумму больше 100 миллионов рублей.
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Почти 50 млн рублей выделили на развитие фермерских хозяйств Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из федерального и регионального бюджетов на развитие крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Крыму в этом году выделили 49,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, благодаря господдержке крымские аграрии могут расширить свой сельхозбизнес и перевести его на более качественный уровень.
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"С 2019 по 2023 годы крестьянские фермерские хозяйства приобрели около 1 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, 7,5 тысячи голов птицы, а также сельхозтехнику и оборудование, пчелосемьи, саженцы плодовых деревьев и другое", - цитирует пресс-служба Зарединову.
Она напомнила, что за четыре года в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" было создано 67 новых крестьянских фермерских хозяйств, благодаря работе которых трудоустроено больше 100 жителей сельской местности. Все эти КФХ ежегодно выращивают овощи, фрукты, ягоды, производят молочную, мясную и другую продукцию. Например, за 2022 год было произведено различной сельхозпродукции на сумму больше 100 миллионов рублей.
 
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