https://ria.ru/20240206/krasnolimanskoe-1925683512.html

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.02.2024

ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:09

2024-02-06T14:09

2024-02-06T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянка."Потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, россия