https://ria.ru/20240206/krasnolimanskoe-1925683512.html
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.02.2024
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:09
2024-02-06T14:09
2024-02-06T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянка."Потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
ВС России на Краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях войска Украины за сутки потеряли около 270 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ
и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области
и Терны Донецкой народной республики
.
"Противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Серебрянка.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
В Раде назвали идею мобилизации на Украине дискредитированной