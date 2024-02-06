https://ria.ru/20240206/korporatsii-1925625573.html
"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине
"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине - РИА Новости, 06.02.2024
"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине
После окончания конфликта с Россией Украина окажется в руках крупных американских компаний, которые заинтересованы в извлечении максимальной прибыли из... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:05
2024-02-06T11:05
2024-02-06T11:05
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МОСКВА, 6 фев —РИА Новости. После окончания конфликта с Россией Украина окажется в руках крупных американских компаний, которые заинтересованы в извлечении максимальной прибыли из восстановления страны, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Примерно год назад была конференция на Украине на тему восстановления страны. Это и есть награда для многих на Западе сейчас. Их интересует не ее победа. <...> Уолл-стрит мечтает, чтобы уже наступила фаза окончания конфликта, зайти на Украину и взять на себя восстановление", — отметил он.Хо подчеркнул, что в итоге страна оказалась в тяжелом положении, а за средства, которые она получает от западных стран, придется заплатить свою цену."Со всех точек зрения это ужасно", — резюмировал эксперт.Ранее СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20240205/territorii-1925419945.html
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в мире, украина, россия, сша, blackrock
В мире, Украина, Россия, США, BlackRock
"Это ужасно": в США рассказали о неожиданной угрозе Украине
Экс-морпех США Хо: крупные американские корпорации завладеют Украиной