https://ria.ru/20240206/kholera-1925666699.html

В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ

В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2024

В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ

Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

2024-02-06T13:21

в мире

африка

женева (город)

замбия

воз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29895/86/298958678_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_fe4ae016021ada7a68d3a1d0f0cee201.jpg

ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого заболевания на другие государства очень высок, заявила на брифинге в Женеве представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака. "За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах, что почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году", - сообщила она. Брака добавила, что в настоящее время вспышки наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии. "Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции", - подчеркнула представитель ВОЗ. Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

https://ria.ru/20240124/kholera-1923113399.html

https://ria.ru/20231121/kholera-1910785515.html

африка

женева (город)

замбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, женева (город), замбия, воз