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В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2024
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13:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kholera-1925666699.html
В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ
В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2024
В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ
Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:21
2024-02-06T13:21
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого заболевания на другие государства очень высок, заявила на брифинге в Женеве представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака. "За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах, что почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году", - сообщила она. Брака добавила, что в настоящее время вспышки наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии. "Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции", - подчеркнула представитель ВОЗ. Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
https://ria.ru/20240124/kholera-1923113399.html
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в мире, африка, женева (город), замбия, воз
В мире, Африка, Женева (город), Замбия, ВОЗ
В Африке усиливаются вспышки холеры, заявили в ВОЗ

ВОЗ: в Африке усиливаются вспышки холеры, есть риск все большего распространения

© РИА НовостиЭпидемия холеры на Гаити
Эпидемия холеры на Гаити - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости
Эпидемия холеры на Гаити. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Только в январе нынешнего года в 10 странах Африки было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания холерой и 700 смертей, риск распространения этого заболевания на другие государства очень высок, заявила на брифинге в Женеве представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.
"За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах, что почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году", - сообщила она.
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Брака добавила, что в настоящее время вспышки наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.
"Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции", - подчеркнула представитель ВОЗ.
Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать тяжелую острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
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