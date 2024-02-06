https://ria.ru/20240206/indiya-1925665143.html

Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ

Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ

Число погибших в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии выросло до 11, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:16

в мире

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587968924_0:513:2207:1755_1920x0_80_0_0_1730d18f3025dc809cf7cbd38339e9b0.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии выросло до 11, сообщает газета Times of India.Ранее издание India Today сообщало о том, что при взрыве в деревне Бейрагар индийского штата Мадхья-Прадеж погибли по меньшей мере шесть человек и около 60 получили ранения."По меньшей мере 11 человек погибли", - пишет газета.Отмечается, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.

https://ria.ru/20240206/s-400-1925596572.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия