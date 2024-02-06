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Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
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13:16 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/indiya-1925665143.html
Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ
Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ
Число погибших в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии выросло до 11, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:16
2024-02-06T13:16
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индия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии выросло до 11, сообщает газета Times of India.Ранее издание India Today сообщало о том, что при взрыве в деревне Бейрагар индийского штата Мадхья-Прадеж погибли по меньшей мере шесть человек и около 60 получили ранения."По меньшей мере 11 человек погибли", - пишет газета.Отмечается, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.
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РИА Новости
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96
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в мире, индия
В мире, Индия
Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11, пишут СМИ

Times of India: Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 11

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии выросло до 11, сообщает газета Times of India.
Ранее издание India Today сообщало о том, что при взрыве в деревне Бейрагар индийского штата Мадхья-Прадеж погибли по меньшей мере шесть человек и около 60 получили ранения.
«
"По меньшей мере 11 человек погибли", - пишет газета.
Отмечается, что часть людей погибла в результате давки, начавшейся после взрыва. По информации издания, завод работал незаконно.
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