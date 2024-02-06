https://ria.ru/20240206/indiya-1925597752.html
Индия и Южная Корея могут обновить договор о свободной торговле, пишут СМИ
Индия и Южная Корея могут обновить договор о свободной торговле, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
Индия и Южная Корея могут обновить договор о свободной торговле, пишут СМИ
Индия и Южная Корея обсудят способы улучшения соглашения о свободной торговле в области тарифов на товары и услуги, инвестиций, передаёт издание Economic Times. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:21
2024-02-06T08:21
2024-02-06T08:21
в мире
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южная корея
китай
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Индия и Южная Корея обсудят способы улучшения соглашения о свободной торговле в области тарифов на товары и услуги, инвестиций, передаёт издание Economic Times. Двустороннее соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и Южной Кореей вступило в силу в январе 2010 года, а в 2015 году обе стороны начали переговоры о его пересмотре, чтобы лучше отражать меняющиеся условия глобальной торговли. Последняя сессия переговоров состоялась в ноябре 2022 года после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 и других проблем. "Экономическое партнерство с Индией, мировой экономической державой, имеет решающее значение в то время, когда мы сталкиваемся с нестабильностью глобальной цепочки поставок и растущей экономической неопределенностью. Мы будем стремиться достичь соглашения, чтобы сделать соглашение взаимовыгодным", - сказал изданию участник переговоров Ан Чан Ён. По информации издания, Индия добивается расширения доступа на рынки для некоторых продуктов, таких как сталь, рис и креветки из Южной Кореи, с целью увеличения экспорта этих товаров. На рис в Южной Корее действует тарифная квота в размере 500 тысяч тонн. В соответствии с этим Южная Корея предоставляет квоту в 480 тысяч тонн пяти странам - Китаю, Австралии, США, Таиланду и Вьетнаму - а остальные страны имеют квоту только 20 тысяч тонн. "Индия находится в другой категории. Поэтому мы требуем либо включить Индию в особую категорию стран, либо увеличить квоту. В Южной Корее импортная пошлина на рис составляет 513% процентов", - сказал источник в правительстве Индии. С другой стороны, Южная Корея хочет большего доступа к рынкам в таких секторах, как автозапчасти и химическая промышленность. Ранее Индия выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущего торгового дефицита между двумя странами. Экспорт Индии в Южную Корею в 2022–2023 годах составил 6,65 миллиарда долларов. В 2021–2022 годах экспорт составил 8 миллиардов долларов. Импорт составил 21,22 миллиардов долларов в 2022–2023 годах и 17,5 миллиарда долларов в 2021–2022 годах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, южная корея, китай
В мире, Индия, Южная Корея, Китай
Индия и Южная Корея могут обновить договор о свободной торговле, пишут СМИ
Economic Times: Индия и Южная Корея хотят улучшить договор о свободной торговле
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости.
Индия и Южная Корея обсудят способы улучшения соглашения о свободной торговле в области тарифов на товары и услуги, инвестиций, передаёт издание Economic Times
.
Двустороннее соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и Южной Кореей вступило в силу в январе 2010 года, а в 2015 году обе стороны начали переговоры о его пересмотре, чтобы лучше отражать меняющиеся условия глобальной торговли. Последняя сессия переговоров состоялась в ноябре 2022 года после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 и других проблем.
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"Экономическое партнерство с Индией, мировой экономической державой, имеет решающее значение в то время, когда мы сталкиваемся с нестабильностью глобальной цепочки поставок и растущей экономической неопределенностью. Мы будем стремиться достичь соглашения, чтобы сделать соглашение взаимовыгодным", - сказал изданию участник переговоров Ан Чан Ён.
По информации издания, Индия добивается расширения доступа на рынки для некоторых продуктов, таких как сталь, рис и креветки из Южной Кореи, с целью увеличения экспорта этих товаров. На рис в Южной Корее действует тарифная квота в размере 500 тысяч тонн. В соответствии с этим Южная Корея предоставляет квоту в 480 тысяч тонн пяти странам - Китаю
, Австралии
, США
, Таиланду
и Вьетнаму
- а остальные страны имеют квоту только 20 тысяч тонн.
"Индия находится в другой категории. Поэтому мы требуем либо включить Индию в особую категорию стран, либо увеличить квоту. В Южной Корее импортная пошлина на рис составляет 513% процентов", - сказал источник в правительстве Индии.
С другой стороны, Южная Корея хочет большего доступа к рынкам в таких секторах, как автозапчасти и химическая промышленность. Ранее Индия выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущего торгового дефицита между двумя странами. Экспорт Индии в Южную Корею в 2022–2023 годах составил 6,65 миллиарда долларов. В 2021–2022 годах экспорт составил 8 миллиардов долларов. Импорт составил 21,22 миллиардов долларов в 2022–2023 годах и 17,5 миллиарда долларов в 2021–2022 годах.
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