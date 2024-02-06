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Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2024
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Религия
 
11:15 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html
Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт
Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2024
Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), срок вида на жительство которого в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:15
2024-02-06T11:15
религия
северная македония
таллин
россия
русская православная церковь
константинопольский патриархат
религия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), срок вида на жительство которого в Эстонии истекает 6 февраля, может стать предстоятелем своей Церкви в изгнании, что станет беспрецедентным случаем в истории Русской православной церкви (РПЦ), сказал РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, в свою очередь, после этого заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель.“Скорее всего, он (митрополит Евгений – ред.) будет митрополитом в изгнании. На обозримое будущее, видимо, Русская церковь будет исходить из того, что предстоятель Эстонской церкви – это митрополит Евгений. Служить в кафедральном соборе будет его викарий. Возглавлять Церковь он не сможет, но бывают же случаи, когда управление проходит в отсутствии предстоятеля: в этом случае есть председательствующий архиерей, ему можно передоверить председательство временно, и это временно может растянуться на долгое время. Другое дело, что это, конечно, не нормально”, – сказал эксперт РИА Новости.Такое “предстоятельство в изгнании” главы самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата будет, по его мнению, беспрецедентным случаем для Русской церкви. “По крайней мере, феномена предстоятеля в изгнании, епархиального архиерея в изгнании не было: были разные истории, но такого не было”, – сказал Макаркин РИА Новости.ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИРПЦ, по его мнению, не пойдет на то, чтобы заместить митрополита Евгения на посту главы Эстонской церкви. “Русская православная церковь весьма негативно отнеслась к тому, что его лишили вида на жительство, поэтому он будет управлять церковью из России. Сейчас назначен викарий (вспомогательный епископ – ред.): дело в том, что в этой церкви, кроме владыки Евгения, есть еще два архиерея, но у них кафедры в других городах. Викарий, видимо, будет служить в кафедральном соборе в Таллине и окормлять таллинскую паству, – по крайней мере, в сколько-нибудь обозримом будущем”, – добавил Макаркин.Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом “Тартуский”. Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.Главные вопросы, по мнению вице-президента Центра политических технологий, заключаются в том, удастся ли сохранить консолидацию ЭПЦ, символом и признаком которой будет поминание канонического правящего архиерея иерархами и приходами за богослужением, а также то, испытает ли на себе ЭПЦ давление властей и конкурирующей структуры Константинопольского патриархата – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), которой Константинополь предоставил собственный томос о самоуправлении в 1923 году без согласия Русской церкви, а затем повторил это в 1996 году.Тем не менее, по мнению эксперта, легко расколоть ЭПЦ не удастся.“Сама эта Церковь (ЭПЦ – ред.) имеет опыт непростых отношений с государством в девяностые годы, когда ее не регистрировали, когда государство, наоборот, зарегистрировало ЭАПЦ. И размежевание произошло именно в то время: те, кто не хотел быть с Москвой, уже ушли в начале девяностых годов, и отношения между Церквами там очень непростые. Поэтому я думаю, что консолидация в высокой степени сохранится: это люди которые уже прошли через опыт раскола, размежевания и внутреннего конфликта, и остались на стороне Эстонской православной церкви Московского патриархата”, – считает Макаркин.ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИИИстория Русской церкви в ХХ веке предоставила богатую практику поминовения правящих архиереев в условиях их отсутствия: в частности, верующие с 1925 по 1936 год, от ареста до недостоверного сообщения о его смерти, поминали в храмах как патриаршего местоблюстителя репрессированного митрополита Крутицкого Петра (Полянского). Он, тем не менее, не был выслан из страны.В схожей ситуации в XXI веке оказался митрополит Скопийский Иоанн (Вранишковский), возглавлявший существовавшию ранее на территории Северной Македонии автономную Православную Охридскую архиепископию в составе Сербской православной церкви с 2005 года до ее упразднения в 2023 году. Он тоже неоднократно находился в заключении в этой стране, и некоторое время из-за преследований властей был вынужден жить за границей. Однако митрополит Иоанн в Северной Македонии был гражданином, пояснил Макаркин. “Его можно было арестовать, но нельзя было просто так выслать: он гражданин Македонии и им остаётся”, – заключил эксперт.
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https://ria.ru/20240203/zakharova-1925203966.html
https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html
https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html
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северная македония, таллин, россия, русская православная церковь, константинопольский патриархат, религия
Религия, Северная Македония, Таллин, Россия, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Религия
Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт

Политолог Макаркин: митрополит Таллинский может стать главой ЭПЦ в изгнании

© Фото : Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата/Юрген РандмаВстреча премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса с митрополитом Таллинским Евгением
Встреча премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса с митрополитом Таллинским Евгением - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата/Юрген Рандма
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), срок вида на жительство которого в Эстонии истекает 6 февраля, может стать предстоятелем своей Церкви в изгнании, что станет беспрецедентным случаем в истории Русской православной церкви (РПЦ), сказал РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, в свою очередь, после этого заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель.
“Скорее всего, он (митрополит Евгений – ред.) будет митрополитом в изгнании. На обозримое будущее, видимо, Русская церковь будет исходить из того, что предстоятель Эстонской церкви – это митрополит Евгений. Служить в кафедральном соборе будет его викарий. Возглавлять Церковь он не сможет, но бывают же случаи, когда управление проходит в отсутствии предстоятеля: в этом случае есть председательствующий архиерей, ему можно передоверить председательство временно, и это временно может растянуться на долгое время. Другое дело, что это, конечно, не нормально”, – сказал эксперт РИА Новости.
Такое “предстоятельство в изгнании” главы самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата будет, по его мнению, беспрецедентным случаем для Русской церкви. “По крайней мере, феномена предстоятеля в изгнании, епархиального архиерея в изгнании не было: были разные истории, но такого не было”, – сказал Макаркин РИА Новости.
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ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ
РПЦ, по его мнению, не пойдет на то, чтобы заместить митрополита Евгения на посту главы Эстонской церкви. “Русская православная церковь весьма негативно отнеслась к тому, что его лишили вида на жительство, поэтому он будет управлять церковью из России. Сейчас назначен викарий (вспомогательный епископ – ред.): дело в том, что в этой церкви, кроме владыки Евгения, есть еще два архиерея, но у них кафедры в других городах. Викарий, видимо, будет служить в кафедральном соборе в Таллине и окормлять таллинскую паству, – по крайней мере, в сколько-нибудь обозримом будущем”, – добавил Макаркин.
Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом “Тартуский”. Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.
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Главные вопросы, по мнению вице-президента Центра политических технологий, заключаются в том, удастся ли сохранить консолидацию ЭПЦ, символом и признаком которой будет поминание канонического правящего архиерея иерархами и приходами за богослужением, а также то, испытает ли на себе ЭПЦ давление властей и конкурирующей структуры Константинопольского патриархата – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), которой Константинополь предоставил собственный томос о самоуправлении в 1923 году без согласия Русской церкви, а затем повторил это в 1996 году.
Тем не менее, по мнению эксперта, легко расколоть ЭПЦ не удастся.
“Сама эта Церковь (ЭПЦ – ред.) имеет опыт непростых отношений с государством в девяностые годы, когда ее не регистрировали, когда государство, наоборот, зарегистрировало ЭАПЦ. И размежевание произошло именно в то время: те, кто не хотел быть с Москвой, уже ушли в начале девяностых годов, и отношения между Церквами там очень непростые. Поэтому я думаю, что консолидация в высокой степени сохранится: это люди которые уже прошли через опыт раскола, размежевания и внутреннего конфликта, и остались на стороне Эстонской православной церкви Московского патриархата”, – считает Макаркин.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИИ
История Русской церкви в ХХ веке предоставила богатую практику поминовения правящих архиереев в условиях их отсутствия: в частности, верующие с 1925 по 1936 год, от ареста до недостоверного сообщения о его смерти, поминали в храмах как патриаршего местоблюстителя репрессированного митрополита Крутицкого Петра (Полянского). Он, тем не менее, не был выслан из страны.
В схожей ситуации в XXI веке оказался митрополит Скопийский Иоанн (Вранишковский), возглавлявший существовавшию ранее на территории Северной Македонии автономную Православную Охридскую архиепископию в составе Сербской православной церкви с 2005 года до ее упразднения в 2023 году. Он тоже неоднократно находился в заключении в этой стране, и некоторое время из-за преследований властей был вынужден жить за границей. Однако митрополит Иоанн в Северной Македонии был гражданином, пояснил Макаркин. “Его можно было арестовать, но нельзя было просто так выслать: он гражданин Македонии и им остаётся”, – заключил эксперт.
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