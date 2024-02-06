https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт

Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2024

Новый статус главы ЭПЦ может стать беспрецедентным, заявил эксперт

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), срок вида на жительство которого в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:15

2024-02-06T11:15

2024-02-06T11:15

религия

северная македония

таллин

россия

русская православная церковь

константинопольский патриархат

религия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), срок вида на жительство которого в Эстонии истекает 6 февраля, может стать предстоятелем своей Церкви в изгнании, что станет беспрецедентным случаем в истории Русской православной церкви (РПЦ), сказал РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, в свою очередь, после этого заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель.“Скорее всего, он (митрополит Евгений – ред.) будет митрополитом в изгнании. На обозримое будущее, видимо, Русская церковь будет исходить из того, что предстоятель Эстонской церкви – это митрополит Евгений. Служить в кафедральном соборе будет его викарий. Возглавлять Церковь он не сможет, но бывают же случаи, когда управление проходит в отсутствии предстоятеля: в этом случае есть председательствующий архиерей, ему можно передоверить председательство временно, и это временно может растянуться на долгое время. Другое дело, что это, конечно, не нормально”, – сказал эксперт РИА Новости.Такое “предстоятельство в изгнании” главы самоуправляемой Церкви в составе Московского патриархата будет, по его мнению, беспрецедентным случаем для Русской церкви. “По крайней мере, феномена предстоятеля в изгнании, епархиального архиерея в изгнании не было: были разные истории, но такого не было”, – сказал Макаркин РИА Новости.ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИРПЦ, по его мнению, не пойдет на то, чтобы заместить митрополита Евгения на посту главы Эстонской церкви. “Русская православная церковь весьма негативно отнеслась к тому, что его лишили вида на жительство, поэтому он будет управлять церковью из России. Сейчас назначен викарий (вспомогательный епископ – ред.): дело в том, что в этой церкви, кроме владыки Евгения, есть еще два архиерея, но у них кафедры в других городах. Викарий, видимо, будет служить в кафедральном соборе в Таллине и окормлять таллинскую паству, – по крайней мере, в сколько-нибудь обозримом будущем”, – добавил Макаркин.Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом “Тартуский”. Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.Главные вопросы, по мнению вице-президента Центра политических технологий, заключаются в том, удастся ли сохранить консолидацию ЭПЦ, символом и признаком которой будет поминание канонического правящего архиерея иерархами и приходами за богослужением, а также то, испытает ли на себе ЭПЦ давление властей и конкурирующей структуры Константинопольского патриархата – Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), которой Константинополь предоставил собственный томос о самоуправлении в 1923 году без согласия Русской церкви, а затем повторил это в 1996 году.Тем не менее, по мнению эксперта, легко расколоть ЭПЦ не удастся.“Сама эта Церковь (ЭПЦ – ред.) имеет опыт непростых отношений с государством в девяностые годы, когда ее не регистрировали, когда государство, наоборот, зарегистрировало ЭАПЦ. И размежевание произошло именно в то время: те, кто не хотел быть с Москвой, уже ушли в начале девяностых годов, и отношения между Церквами там очень непростые. Поэтому я думаю, что консолидация в высокой степени сохранится: это люди которые уже прошли через опыт раскола, размежевания и внутреннего конфликта, и остались на стороне Эстонской православной церкви Московского патриархата”, – считает Макаркин.ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИИИстория Русской церкви в ХХ веке предоставила богатую практику поминовения правящих архиереев в условиях их отсутствия: в частности, верующие с 1925 по 1936 год, от ареста до недостоверного сообщения о его смерти, поминали в храмах как патриаршего местоблюстителя репрессированного митрополита Крутицкого Петра (Полянского). Он, тем не менее, не был выслан из страны.В схожей ситуации в XXI веке оказался митрополит Скопийский Иоанн (Вранишковский), возглавлявший существовавшию ранее на территории Северной Македонии автономную Православную Охридскую архиепископию в составе Сербской православной церкви с 2005 года до ее упразднения в 2023 году. Он тоже неоднократно находился в заключении в этой стране, и некоторое время из-за преследований властей был вынужден жить за границей. Однако митрополит Иоанн в Северной Македонии был гражданином, пояснил Макаркин. “Его можно было арестовать, но нельзя было просто так выслать: он гражданин Македонии и им остаётся”, – заключил эксперт.

https://ria.ru/20240206/estoniya-1925576954.html

https://ria.ru/20240203/zakharova-1925203966.html

https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html

https://ria.ru/20240201/mezhkonfessionalnye_otnosheniya-1924702351.html

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Никита Бизин

северная македония, таллин, россия, русская православная церковь, константинопольский патриархат, религия