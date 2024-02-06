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Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 06.02.2024
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10:57 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/gazovye_ballony-1925622742.html
Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2023-2024 годах
Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 06.02.2024
Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2023-2024 годах
6 февраля в Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. В результате ЧП произошло обрушение части перекрытий между первым-вторым этажами. На... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:57
2024-02-06T10:57
справки
происшествия
россия
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20246 февраля в Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. В результате ЧП произошло обрушение части перекрытий между первым-вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. 17 января в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области в двухэтажном деревянном доме произошла утечка газа из бытового баллона без последующего горения и разгерметизации. В результате инцидента пострадали трое человек, с ожогами их доставили в больницу.В тот же день в садовом товариществе "Узункуль" в Сосновском районе Челябинской области в частном двухэтажном шлакоблочном доме произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток, их направили на осмотр в больницу. 6 января в Самаре в многоквартирном жилом доме при монтаже натяжного потолка произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Еще 50 человек были эвакуированы. 3 января в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа Чувашии в частном жилом доме произошел пожар на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных. 202322 сентября в белгородском Шебекино в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона. По данным регионального управления СК, правоохранители пришли с обыском к мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В результате ЧП дом был разрушен, пострадали семь человек. Позже стало известно, что подозреваемый скончался в больнице. 6 сентября в Екатеринбурге в 12-этажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в результате ЧП были повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек. 6 июля в селении Инаркой в Терском районе Кабардино-Балкарии в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.30 мая в Ростове-на-Дону в трехэтажном жилом доме при проведении работ по установке натяжного потолка произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием. В результате ЧП пострадал один человек. 17 февраля в поселке Дзержинка в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области в жилом доме произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона без последующего горения. В результате обрушился потолок одной из квартир, погиб подросток, еще четыре человека были госпитализированы. По данным пресс-центра прокуратуры региона, мужчина, по вине которого произошел инцидент, занес в дом газовый баллон, хранившийся в автомобиле при отрицательных температурах, и поместил в раковину под горячую воду. В результате нагрева произошел взрыв баллона и воспламенение газа, и потолочное перекрытие обрушилось на его 13-летнего сына. 12 февраля на Кубани в частном доме произошел взрыв газового баллона. По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, правоохранители прибыли по вызову в частный дом и стали свидетелями семейного конфликта. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона. В результате ЧП пострадал полицейский. 20 января в поселке Сказка-2, в деревне Максимиха, расположенной в городском округе Домодедово (Московская область), произошел пожар в частном доме. По данным ГСУ СК России по Московской области, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате ЧП погибли два человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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справки, происшествия, россия
Справки, Происшествия, Россия

Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2023-2024 годах

© Фото : РаZVожаев/TelegramМесто происшествия, где в частном доме произошел взрыв газа в Севастополе
Место происшествия, где в частном доме произошел взрыв газа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Место происшествия, где в частном доме произошел взрыв газа в Севастополе
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2024

6 февраля в Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. В результате ЧП произошло обрушение части перекрытий между первым-вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение.
17 января в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области в двухэтажном деревянном доме произошла утечка газа из бытового баллона без последующего горения и разгерметизации. В результате инцидента пострадали трое человек, с ожогами их доставили в больницу.
В тот же день в садовом товариществе "Узункуль" в Сосновском районе Челябинской области в частном двухэтажном шлакоблочном доме произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток, их направили на осмотр в больницу.
6 января в Самаре в многоквартирном жилом доме при монтаже натяжного потолка произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Еще 50 человек были эвакуированы.
3 января в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа Чувашии в частном жилом доме произошел пожар на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных.

2023

22 сентября в белгородском Шебекино в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона. По данным регионального управления СК, правоохранители пришли с обыском к мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В результате ЧП дом был разрушен, пострадали семь человек. Позже стало известно, что подозреваемый скончался в больнице.
6 сентября в Екатеринбурге в 12-этажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, в результате ЧП были повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек.
6 июля в селении Инаркой в Терском районе Кабардино-Балкарии в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
30 мая в Ростове-на-Дону в трехэтажном жилом доме при проведении работ по установке натяжного потолка произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием. В результате ЧП пострадал один человек.
17 февраля в поселке Дзержинка в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области в жилом доме произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона без последующего горения. В результате обрушился потолок одной из квартир, погиб подросток, еще четыре человека были госпитализированы.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, мужчина, по вине которого произошел инцидент, занес в дом газовый баллон, хранившийся в автомобиле при отрицательных температурах, и поместил в раковину под горячую воду. В результате нагрева произошел взрыв баллона и воспламенение газа, и потолочное перекрытие обрушилось на его 13-летнего сына.
12 февраля на Кубани в частном доме произошел взрыв газового баллона. По данным пресс-службы регионального ГУМВД РФ, правоохранители прибыли по вызову в частный дом и стали свидетелями семейного конфликта. Мужчина решил избежать задержания и закрылся на кухне. Там он попытался прикурить сигарету от газовой горелки, что привело к взрыву баллона. В результате ЧП пострадал полицейский.
20 января в поселке Сказка-2, в деревне Максимиха, расположенной в городском округе Домодедово (Московская область), произошел пожар в частном доме. По данным ГСУ СК России по Московской области, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате ЧП погибли два человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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