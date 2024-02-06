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Премьер Греции назвал выступления фермеров в Европе оправданными - РИА Новости, 06.02.2024
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09:47 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/fermery-1925608280.html
Премьер Греции назвал выступления фермеров в Европе оправданными
Премьер Греции назвал выступления фермеров в Европе оправданными - РИА Новости, 06.02.2024
Премьер Греции назвал выступления фермеров в Европе оправданными
Выступления фермеров по всей Европе во многом оправданы, поскольку они вызваны чрезмерным давлением на них из-за политики социалистов и "зеленых", заявил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:47
2024-02-06T09:47
греция
кириакос мицотакис
европа
европейская народная партия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Выступления фермеров по всей Европе во многом оправданы, поскольку они вызваны чрезмерным давлением на них из-за политики социалистов и "зеленых", заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. "Стоит вспомнить, поскольку европейские выборы имеют европейское измерение и поскольку "Новая демократия" (представителем которой является Мицотакис - ред.) является ведущим игроком в Европейской народной партии, что именно Европейской народной партии удалось поставить некоторые барьеры на пути порой чрезмерных требований и предложений социалистов и "зеленых". В чем же они заключались? Во имя такого желанного и желаемого экологического перехода сельского хозяйства значительно сократить обрабатываемые площади, уменьшить помощь, ужесточить методы производства. Все то, на что сегодня во многом справедливо жалуются европейские фермеры", - сказал Мицотакис. Он выступил с приветствием на презентации книги руководителя своей пресс-службы Димитриса Циодраса "Европейское объединение. Приключения видения", текст приветствия распространила пресс-служба. "Зеленый" переход необходим, но он должен осуществляться осторожно и в меру, особенно в первичном секторе", - добавил премьер Греции.
https://ria.ru/20240205/fermery-1925559793.html
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греция, кириакос мицотакис, европа, европейская народная партия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Греция, Кириакос Мицотакис, Европа, Европейская народная партия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Премьер Греции назвал выступления фермеров в Европе оправданными

Премьер Греции Мицотакис назвал выступления фермеров в Европе оправданными

© AP Photo / Michael ProbstФермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Выступления фермеров по всей Европе во многом оправданы, поскольку они вызваны чрезмерным давлением на них из-за политики социалистов и "зеленых", заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
"Стоит вспомнить, поскольку европейские выборы имеют европейское измерение и поскольку "Новая демократия" (представителем которой является Мицотакис - ред.) является ведущим игроком в Европейской народной партии, что именно Европейской народной партии удалось поставить некоторые барьеры на пути порой чрезмерных требований и предложений социалистов и "зеленых". В чем же они заключались? Во имя такого желанного и желаемого экологического перехода сельского хозяйства значительно сократить обрабатываемые площади, уменьшить помощь, ужесточить методы производства. Все то, на что сегодня во многом справедливо жалуются европейские фермеры", - сказал Мицотакис.
Он выступил с приветствием на презентации книги руководителя своей пресс-службы Димитриса Циодраса "Европейское объединение. Приключения видения", текст приветствия распространила пресс-служба.
"Зеленый" переход необходим, но он должен осуществляться осторожно и в меру, особенно в первичном секторе", - добавил премьер Греции.
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