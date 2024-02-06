https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925683354.html

Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины

Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2024

Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:09

2024-02-06T14:09

2024-02-06T14:09

в мире

украина

россия

страсбург

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как собственную безопасность". Глава ЕК выступила перед евродепутатами на пленарной сессии в Страсбурге. "Мы должны сохранять наш импульс в поддержке Украины и защите нашего собственного будущего. Это означает думать о реконструкции, обязательствах в сфере безопасности, укреплении международной системы", - сказала глава Еврокомиссии. Она повторила обещание ЕС поставить на Украину к концу года более одного миллиона боеприпасов и призвала ускорить поставку их. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924870522.html

https://ria.ru/20240130/ssha-1924252747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, страсбург, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, нато