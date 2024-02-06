Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925683354.html
Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины
Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2024
Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:09
2024-02-06T14:09
в мире
украина
россия
страсбург
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как собственную безопасность". Глава ЕК выступила перед евродепутатами на пленарной сессии в Страсбурге. "Мы должны сохранять наш импульс в поддержке Украины и защите нашего собственного будущего. Это означает думать о реконструкции, обязательствах в сфере безопасности, укреплении международной системы", - сказала глава Еврокомиссии. Она повторила обещание ЕС поставить на Украину к концу года более одного миллиона боеприпасов и призвала ускорить поставку их. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924870522.html
https://ria.ru/20240130/ssha-1924252747.html
украина
россия
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, страсбург, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Страсбург, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Глава Еврокомиссии призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС сохранять импульс в поддержке Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины и рассматривать безопасность этой страны "как собственную безопасность".
Глава ЕК выступила перед евродепутатами на пленарной сессии в Страсбурге.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры ЕС поручили увеличить фонд для военной поддержки Украины
1 февраля, 17:32
"Мы должны сохранять наш импульс в поддержке Украины и защите нашего собственного будущего. Это означает думать о реконструкции, обязательствах в сфере безопасности, укреплении международной системы", - сказала глава Еврокомиссии.
Она повторила обещание ЕС поставить на Украину к концу года более одного миллиона боеприпасов и призвала ускорить поставку их.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины
30 января, 00:19
 
В миреУкраинаРоссияСтрасбургДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала