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Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч" - РИА Новости, 06.02.2024
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Липецкая область
 
10:36 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч" - РИА Новости, 06.02.2024
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
липецкая область
елец
игорь артамонов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно проекту, реконструкция преобразит учреждение и позволит под одной крышей объединить более десятка пространств для развития, самовыражения, встреч, выступлений, досуга, дискуссий и креатива. Проект был разработан после тщательного публичного обсуждения с молодежным активом и опроса жителей. Губернатор уточнил, есть ли еще пожелания к проекту. Ельчане попросили сделать детскую игровую комнату, чтобы сюда могли приходить молодые родители с малышами. Артамонов назвал предложение дельным. "Реконструкция будет проходить по дизайну Росмолодежи, но с добавлением местной специфики. Здесь ребята смогут учиться, общаться, проводить досуг. Центр даст молодежи Ельца еще больше возможностей для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов", – цитирует пресс-служба Артамонова.
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЦентр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра Луч - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно проекту, реконструкция преобразит учреждение и позволит под одной крышей объединить более десятка пространств для развития, самовыражения, встреч, выступлений, досуга, дискуссий и креатива.
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Проект был разработан после тщательного публичного обсуждения с молодежным активом и опроса жителей. Губернатор уточнил, есть ли еще пожелания к проекту. Ельчане попросили сделать детскую игровую комнату, чтобы сюда могли приходить молодые родители с малышами. Артамонов назвал предложение дельным.
"Реконструкция будет проходить по дизайну Росмолодежи, но с добавлением местной специфики. Здесь ребята смогут учиться, общаться, проводить досуг. Центр даст молодежи Ельца еще больше возможностей для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов", – цитирует пресс-служба Артамонова.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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