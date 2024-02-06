https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч" - РИА Новости, 06.02.2024
Центр молодежи появится в Ельце на месте кинотеатра "Луч"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
2024-02-06T10:36
липецкая область
елец
игорь артамонов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Согласно проекту, реконструкция преобразит учреждение и позволит под одной крышей объединить более десятка пространств для развития, самовыражения, встреч, выступлений, досуга, дискуссий и креатива. Проект был разработан после тщательного публичного обсуждения с молодежным активом и опроса жителей. Губернатор уточнил, есть ли еще пожелания к проекту. Ельчане попросили сделать детскую игровую комнату, чтобы сюда могли приходить молодые родители с малышами. Артамонов назвал предложение дельным. "Реконструкция будет проходить по дизайну Росмолодежи, но с добавлением местной специфики. Здесь ребята смогут учиться, общаться, проводить досуг. Центр даст молодежи Ельца еще больше возможностей для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов", – цитирует пресс-служба Артамонова.
https://ria.ru/20240201/shkola-1924848993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с молодыми активистами и обсудил перспективы создания Центра молодежи на месте кинотеатра "Луч" в городе Елец Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно проекту, реконструкция преобразит учреждение и позволит под одной крышей объединить более десятка пространств для развития, самовыражения, встреч, выступлений, досуга, дискуссий и креатива.
Артамонов посетил капитально отремонтированную школу в липецком селе
Проект был разработан после тщательного публичного обсуждения с молодежным активом и опроса жителей. Губернатор уточнил, есть ли еще пожелания к проекту. Ельчане попросили сделать детскую игровую комнату, чтобы сюда могли приходить молодые родители с малышами. Артамонов
назвал предложение дельным.
"Реконструкция будет проходить по дизайну Росмолодежи, но с добавлением местной специфики. Здесь ребята смогут учиться, общаться, проводить досуг. Центр даст молодежи Ельца еще больше возможностей для самореализации и воплощения в жизнь самых смелых проектов", – цитирует пресс-служба Артамонова.