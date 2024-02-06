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ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником - РИА Новости, 06.02.2024
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14:48 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925699724.html
ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником
ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:48
2024-02-06T14:48
донецк
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.50 - город Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. В 9.50 и 10.20 с украинского беспилотника были сброшены два снаряда в этом же районе, один из них - на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кроме того, ВСУ с 11.55 по 12.40 выпустили еще девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925682727.html
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донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на Киевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда,
Осколки снаряда, - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда,. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.50 - город Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
В 9.50 и 10.20 с украинского беспилотника были сброшены два снаряда в этом же районе, один из них - на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус.
Кроме того, ВСУ с 11.55 по 12.40 выпустили еще девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой.
Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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