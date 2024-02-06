https://ria.ru/20240206/donetsk-1925699724.html

ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником

ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ снова атаковали Донецк беспилотником

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:48

2024-02-06T14:48

2024-02-06T14:48

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 13.50 - город Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. В 9.50 и 10.20 с украинского беспилотника были сброшены два снаряда в этом же районе, один из них - на Привокзальную площадь, повреждения получили два гражданских автомобиля и маршрутный автобус. Кроме того, ВСУ с 11.55 по 12.40 выпустили еще девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватой. Киевский район Донецка расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925682727.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия