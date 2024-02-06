Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
Правящая партия предложила Токаеву Олжаса Бектенова на пост премьера Казахстана
© Sputnik / Владислав ВодневОлжас Бектенов
© Sputnik / Владислав Воднев
Олжас Бектенов. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан. В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе", - говорится в сообщении.
В понедельник правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку, указ об этом подписал Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, который до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя главы правительства.
Смаилов был назначен премьер-министром в январе 2022 года, в марте 2023 года его переназначили.
Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана, до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.