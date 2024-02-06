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Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
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08:37 06.02.2024 (обновлено: 10:50 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/bektenov-1925599247.html
Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:37
2024-02-06T10:50
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства."Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан. В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе", - говорится в сообщении.В понедельник правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку, указ об этом подписал Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, который до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя главы правительства.Смаилов был назначен премьер-министром в январе 2022 года, в марте 2023 года его переназначили.Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана, до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана

Правящая партия предложила Токаеву Олжаса Бектенова на пост премьера Казахстана

© Sputnik / Владислав ВодневОлжас Бектенов
Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
Олжас Бектенов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан. В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе", - говорится в сообщении.
В понедельник правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку, указ об этом подписал Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, который до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя главы правительства.
Смаилов был назначен премьер-министром в январе 2022 года, в марте 2023 года его переназначили.
Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана, до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.
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