https://ria.ru/20240206/bektenov-1925599247.html

Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана

Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024

Правящая партия "Аманат" предложила Бектенова на пост премьера Казахстана

В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:37

2024-02-06T08:37

2024-02-06T10:50

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В Казахстане правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова - руководителя администрации президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства."Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан. В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе", - говорится в сообщении.В понедельник правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку, указ об этом подписал Токаев. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, который до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя главы правительства.Смаилов был назначен премьер-министром в январе 2022 года, в марте 2023 года его переназначили.Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана, до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.

https://ria.ru/20240201/nazarbaev-1924732302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан