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В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия" - РИА Новости, 06.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:50 05.02.2024 (обновлено: 12:15 06.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vystavka-1925645208.html
В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"
В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия" - РИА Новости, 06.02.2024
В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"
Орловские власти обсуждают возможность организовать в регионе аналог выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-05T19:50
2024-02-06T12:15
выставка-форум "россия"
общество
орловская область
москва
андрей клычков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Орловские власти обсуждают возможность организовать в регионе аналог выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Не только лишь Спасским-Лутовиново и Полесьем жива Орловская область. Здесь в каждом районе есть свои красоты", – сказал Клычков, комментируя на пресс-конференции в понедельник вопрос о визитной карточке региона. Губернатор отметил, что необходимо максимально популяризировать регион для привлечения туристов. "Буквально на днях с (департаментом – ред.) внутренней политики обсуждали, что хотелось бы сделать по аналогии с выставкой на ВДНХ на Орловщине… Каждый район должен иметь свой стиль, свои места. То, что популяризирует нашу область в целом", – подчеркнул Клычков.
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общество, орловская область, москва, андрей клычков
Выставка-форум "Россия", Общество, Орловская область, Москва, Андрей Клычков
В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"

Губернатор: в Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Орловские власти обсуждают возможность организовать в регионе аналог выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«
"Не только лишь Спасским-Лутовиново и Полесьем жива Орловская область. Здесь в каждом районе есть свои красоты", – сказал Клычков, комментируя на пресс-конференции в понедельник вопрос о визитной карточке региона.
Губернатор отметил, что необходимо максимально популяризировать регион для привлечения туристов.
"Буквально на днях с (департаментом – ред.) внутренней политики обсуждали, что хотелось бы сделать по аналогии с выставкой на ВДНХ на Орловщине… Каждый район должен иметь свой стиль, свои места. То, что популяризирует нашу область в целом", – подчеркнул Клычков.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

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Торжественное открытие Дня воинской славы России

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Концерт Сурганова и Оркестр

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Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

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На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Организатором выступила Волгоградская область.

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7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоОрловская областьМоскваАндрей Клычков
 
 
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