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В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"

В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия" - РИА Новости, 06.02.2024

В Орловской области может появиться аналог выставки "Россия"

Орловские власти обсуждают возможность организовать в регионе аналог выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-05T19:50

2024-02-05T19:50

2024-02-06T12:15

выставка-форум "россия"

общество

орловская область

москва

андрей клычков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Орловские власти обсуждают возможность организовать в регионе аналог выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Не только лишь Спасским-Лутовиново и Полесьем жива Орловская область. Здесь в каждом районе есть свои красоты", – сказал Клычков, комментируя на пресс-конференции в понедельник вопрос о визитной карточке региона. Губернатор отметил, что необходимо максимально популяризировать регион для привлечения туристов. "Буквально на днях с (департаментом – ред.) внутренней политики обсуждали, что хотелось бы сделать по аналогии с выставкой на ВДНХ на Орловщине… Каждый район должен иметь свой стиль, свои места. То, что популяризирует нашу область в целом", – подчеркнул Клычков.

орловская область

москва

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2024

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общество, орловская область, москва, андрей клычков