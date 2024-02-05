https://ria.ru/20240205/usloviya-1925565315.html

Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента

Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента - РИА Новости, 05.02.2024

Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента

Подразделения министерства иностранных дел России и диппредставительства РФ за рубежом готовы создать необходимые условия для голосования россиян на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:59

2024-02-05T21:59

2024-02-05T22:28

выборы президента россии — 2024

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совет федерации рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения министерства иностранных дел России и диппредставительства РФ за рубежом готовы создать необходимые условия для голосования россиян на президентских выборах, сообщили в российском дипведомстве. "Подразделения министерства и диппредставительства России за рубежом готовы в полном объеме выполнить положения избирательного законодательства Российской Федерации, создать необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права", - говорится в сообщении на сайте дипведомства о прошедшем в этот понедельник заседании Коллегии МИД России. Как отметили в министерстве, на данный момент "проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности всего электорального процесса". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/vybory-1925540957.html

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россия, совет федерации рф, выборы президента рф