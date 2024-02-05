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Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента
Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента - РИА Новости, 05.02.2024
Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента
Подразделения министерства иностранных дел России и диппредставительства РФ за рубежом готовы создать необходимые условия для голосования россиян на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:59
2024-02-05T21:59
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения министерства иностранных дел России и диппредставительства РФ за рубежом готовы создать необходимые условия для голосования россиян на президентских выборах, сообщили в российском дипведомстве. "Подразделения министерства и диппредставительства России за рубежом готовы в полном объеме выполнить положения избирательного законодательства Российской Федерации, создать необходимые условия для реализации гражданами, находящимися за границей, своего конституционного права", - говорится в сообщении на сайте дипведомства о прошедшем в этот понедельник заседании Коллегии МИД России. Как отметили в министерстве, на данный момент "проводятся соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности всего электорального процесса". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Россия создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента
МИД России создаст за рубежом условия для голосования на выборах президента