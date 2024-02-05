https://ria.ru/20240205/ukraina-1925512210.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:12

специальная военная операция на украине

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николаевская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". Ранее в понедельник в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240204/kherson-1925322720.html

https://ria.ru/20240202/vzryvy-1924935829.html

николаевская область

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, днепропетровская область, украина