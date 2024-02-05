https://ria.ru/20240205/ukraina-1925512210.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:07
2024-02-05T16:07
2024-02-05T16:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". Ранее в понедельник в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240204/kherson-1925322720.html
https://ria.ru/20240202/vzryvy-1924935829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Телеканал "Пятый" сообщил о взрыве в Николаевской области после тревоги