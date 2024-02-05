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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 05.02.2024 (обновлено: 16:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925512210.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 05.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:07
2024-02-05T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый". Ранее в понедельник в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. "В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240204/kherson-1925322720.html
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николаевская область
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в мире, николаевская область, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Телеканал "Пятый" сообщил о взрыве в Николаевской области после тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Пятый".
Ранее в понедельник в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Украинские СМИ заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
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"В Николаевской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьДнепропетровская областьУкраина
 
 
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