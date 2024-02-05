https://ria.ru/20240205/ukraina-1925482473.html

Дефицит бюджета Украины увеличился более чем наполовину

Дефицит бюджета Украины увеличился более чем наполовину - РИА Новости, 05.02.2024

Дефицит бюджета Украины увеличился более чем наполовину

Дефицит сводного бюджета Украины в прошлом году по сравнению с 2022 увеличился на 56,5% до 1,3 триллиона гривен (более 35 миллиардов долларов), расходы... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:10

2024-02-05T14:10

2024-02-05T14:10

украина

даниил гетманцев

сергей марченко

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дефицит сводного бюджета Украины в прошлом году по сравнению с 2022 увеличился на 56,5% до 1,3 триллиона гривен (более 35 миллиардов долларов), расходы увеличились почти на 46%, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. "Окончательные данные выполнения сводного бюджета Украины за 2023 год… Расходы – 4,4 триллиона гривен (118 миллиардов долларов – ред.), по сравнению с 2022 выросли на 45,9%. Рост расходов обуславливается прежде всего увеличением военного бюджета. В функциональной разбивке расходов около 60% приходится на оборону, безопасность и правопорядок", - написал Гетманцев. По его словам, доходы в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросли на 41,3% до 3,1 триллиона гривен (82,5 миллиарда долларов). "Дефицит (с учетом кредитования) – 1,3 триллиона гривен (более 35 миллиардов долларов – ред.), по сравнению с 2022 годом +56,5%", - отметил парламентарий. Министерство финансов Украины 22 января сообщило, что страна в 2023 году потратила на оборону 49,1 миллиарда долларов, что составило 60% от всего госбюджета. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925412280.html

https://ria.ru/20240204/ssha-1925302278.html

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Дарья Буймова

украина, даниил гетманцев, сергей марченко, в мире