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Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
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Туризм
 
13:53 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/turpoezdki-1925432129.html
Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России
Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России
По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году россияне совершили 9,3 миллиона зарубежных поездок с целью туризма – на 33 процента больше, чем годом ранее, но РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:53
2024-02-05T13:53
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
китай
снг
оаэ
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году россияне совершили 9,3 миллиона зарубежных поездок с целью туризма – на 33 процента больше, чем годом ранее, но почти в два раза меньше, чем до пандемии, сообщает РСТ.Эксперты напомнили, что в 2019 году за рубеж с целью туризма выехали почти 18 миллионов россиян. Но отставание постепенно сокращается.Тройка лидеров прежняя – это Турция, ОАЭ и Египет. А вот в первой десятке изменения есть – из нее ушли Мальдивы и Киргизия, а на их место пришли Китай и Куба. В итоге десятка самых популярных у российских туристов стран выглядит так: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Армения, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Куба.В условиях ограниченной авиаперевозки, уточнили эксперты, рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. То есть, в данных Пограничной службы выезды в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначены нулями.Появление или расширение прямой перевозки позволило показать колоссальный рост турпотока Китаю, Таиланду, Шри-Ланке, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам. Стремление туроператоров расширить ассортимент позволило подняться в рейтинге туристических направлений Оману, Бахрейну, Эфиопии, Кувейти и другим прежде мало востребованным.По понятным причинам, в числе лидеров нет ни одной европейской страны. Для сравнения, в первой десятке 2019 года было пять стран Европы – Италия, Испания, Германия, Кипр, Греция. Сейчас в ней пять стран СНГ, ни одна из которых до начала пандемии не была даже в первой двадцатке. Но, по словам экспертов, значительная часть тех, кто зафиксирован в статистике как туристы, выезжали с другими целями, так как цель поездки пограничники записывают со слов въезжающих. Тем более, что в 2023 году рост спроса на страны СНГ замедлился, а Киргизия и Таджикистан показали отрицательную динамику.Кроме того, часть турпотока через СНГ направлялась в другие страны, в том числе европейские – аэропорты Еревана и Баку стали популярными хабами для полетов стыковочными рейсами, прежде всего, в государства Евросоюза. Аналогичным образом заметная часть турпотока в Турцию – по разным оценкам, до миллиона человек в год – это транзитные полеты в третьи страны. Как отмечают туроператоры, спрос на поездки в Европу у российских туристов растет, но оценить турпотоки в отсутствие прямых рейсов и пограничной статистики сложно.
https://ria.ru/20240204/puteshestviya-1925064043.html
турция
китай
оаэ
египет
таиланд
куба
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, китай, снг, оаэ, египет, таиланд, куба, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Китай, СНГ, ОАЭ, Египет, Таиланд, Куба, куда можно лететь
Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России

РСТ: спрос на турпоездки за рубеж у россиян растет, в лидерах – Турция и ОАЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году россияне совершили 9,3 миллиона зарубежных поездок с целью туризма – на 33 процента больше, чем годом ранее, но почти в два раза меньше, чем до пандемии, сообщает РСТ.
Эксперты напомнили, что в 2019 году за рубеж с целью туризма выехали почти 18 миллионов россиян. Но отставание постепенно сокращается.
Тройка лидеров прежняя – это Турция, ОАЭ и Египет. А вот в первой десятке изменения есть – из нее ушли Мальдивы и Киргизия, а на их место пришли Китай и Куба. В итоге десятка самых популярных у российских туристов стран выглядит так: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Армения, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Куба.
В условиях ограниченной авиаперевозки, уточнили эксперты, рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. То есть, в данных Пограничной службы выезды в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначены нулями.
Появление или расширение прямой перевозки позволило показать колоссальный рост турпотока Китаю, Таиланду, Шри-Ланке, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам. Стремление туроператоров расширить ассортимент позволило подняться в рейтинге туристических направлений Оману, Бахрейну, Эфиопии, Кувейти и другим прежде мало востребованным.
По понятным причинам, в числе лидеров нет ни одной европейской страны. Для сравнения, в первой десятке 2019 года было пять стран ЕвропыИталия, Испания, Германия, Кипр, Греция. Сейчас в ней пять стран СНГ, ни одна из которых до начала пандемии не была даже в первой двадцатке. Но, по словам экспертов, значительная часть тех, кто зафиксирован в статистике как туристы, выезжали с другими целями, так как цель поездки пограничники записывают со слов въезжающих. Тем более, что в 2023 году рост спроса на страны СНГ замедлился, а Киргизия и Таджикистан показали отрицательную динамику.
Кроме того, часть турпотока через СНГ направлялась в другие страны, в том числе европейские – аэропорты Еревана и Баку стали популярными хабами для полетов стыковочными рейсами, прежде всего, в государства Евросоюза. Аналогичным образом заметная часть турпотока в Турцию – по разным оценкам, до миллиона человек в год – это транзитные полеты в третьи страны. Как отмечают туроператоры, спрос на поездки в Европу у российских туристов растет, но оценить турпотоки в отсутствие прямых рейсов и пограничной статистики сложно.
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