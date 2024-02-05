https://ria.ru/20240205/turpoezdki-1925432129.html

Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России

Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России - РИА Новости, 05.02.2024

Названы три самых популярных зарубежных направления у туристов из России

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году россияне совершили 9,3 миллиона зарубежных поездок с целью туризма – на 33 процента больше, чем годом ранее, но РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:53

2024-02-05T13:53

2024-02-05T13:53

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туризм

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китай

снг

оаэ

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году россияне совершили 9,3 миллиона зарубежных поездок с целью туризма – на 33 процента больше, чем годом ранее, но почти в два раза меньше, чем до пандемии, сообщает РСТ.Эксперты напомнили, что в 2019 году за рубеж с целью туризма выехали почти 18 миллионов россиян. Но отставание постепенно сокращается.Тройка лидеров прежняя – это Турция, ОАЭ и Египет. А вот в первой десятке изменения есть – из нее ушли Мальдивы и Киргизия, а на их место пришли Китай и Куба. В итоге десятка самых популярных у российских туристов стран выглядит так: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Армения, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Куба.В условиях ограниченной авиаперевозки, уточнили эксперты, рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. То есть, в данных Пограничной службы выезды в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначены нулями.Появление или расширение прямой перевозки позволило показать колоссальный рост турпотока Китаю, Таиланду, Шри-Ланке, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам. Стремление туроператоров расширить ассортимент позволило подняться в рейтинге туристических направлений Оману, Бахрейну, Эфиопии, Кувейти и другим прежде мало востребованным.По понятным причинам, в числе лидеров нет ни одной европейской страны. Для сравнения, в первой десятке 2019 года было пять стран Европы – Италия, Испания, Германия, Кипр, Греция. Сейчас в ней пять стран СНГ, ни одна из которых до начала пандемии не была даже в первой двадцатке. Но, по словам экспертов, значительная часть тех, кто зафиксирован в статистике как туристы, выезжали с другими целями, так как цель поездки пограничники записывают со слов въезжающих. Тем более, что в 2023 году рост спроса на страны СНГ замедлился, а Киргизия и Таджикистан показали отрицательную динамику.Кроме того, часть турпотока через СНГ направлялась в другие страны, в том числе европейские – аэропорты Еревана и Баку стали популярными хабами для полетов стыковочными рейсами, прежде всего, в государства Евросоюза. Аналогичным образом заметная часть турпотока в Турцию – по разным оценкам, до миллиона человек в год – это транзитные полеты в третьи страны. Как отмечают туроператоры, спрос на поездки в Европу у российских туристов растет, но оценить турпотоки в отсутствие прямых рейсов и пограничной статистики сложно.

https://ria.ru/20240204/puteshestviya-1925064043.html

турция

китай

оаэ

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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