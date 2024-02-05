https://ria.ru/20240205/turizm-1925449188.html
Даванков предложил временно освободить внутренний туризм от налогов
Даванков предложил временно освободить внутренний туризм от налогов - РИА Новости, 05.02.2024
Даванков предложил временно освободить внутренний туризм от налогов
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил о необходимости ввести налоговые каникулы на пять лет для... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:57
2024-02-05T11:57
2024-02-05T12:15
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил о необходимости ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма."Нужно ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма", - сказал он журналистам.Даванков отметил, что отрасль внутреннего туризма при "грамотном" подходе стимулировать рост ВВП до 5%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владислав даванков, госдума рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, Новости - Туризм
Даванков предложил временно освободить внутренний туризм от налогов
Даванков предложил освободить внутренний туризм от налогов на пять лет