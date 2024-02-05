https://ria.ru/20240205/territorii-1925419945.html
Потеряют. В Германии обратили внимание на деталь в словах Путина об Украине
Потеряют. В Германии обратили внимание на деталь в словах Путина об Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Потеряют. В Германии обратили внимание на деталь в словах Путина об Украине
По окончании конфликта Украина утратит еще больше территорий, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:17
2024-02-05T10:17
2024-02-05T10:17
в мире
украина
россия
германия
владимир путин
джо байден
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. По окончании конфликта Украина утратит еще больше территорий, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, комментируя заявление президента России Владимира Путина о демилитаризованной линии на Украине."Путин объявил, что Россия создаст большую санитарную зону на Украине, чтобы защитить новые территории России. <…> Украина потеряет еще больше территорий", — отметил он.Дотком также предположил, что армия России сможет начать полномасштабное наступление весной. По его мнению, если Украина лишится дополнительных областей, это выставит действующего президента США Джо Байдена в невыгодном свете на предстоящих выборах.Ранее кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов. Президент отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается.
https://ria.ru/20240205/proschanie-1925390030.html
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, владимир путин, джо байден, megaupload
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Джо Байден, Megaupload
Потеряют. В Германии обратили внимание на деталь в словах Путина об Украине
Немецкий бизнесмен Дотком: Украина потеряет больше территорий после слов Путина