https://ria.ru/20240205/stomatologiya-1925537728.html
Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов
Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов - РИА Новости, 05.02.2024
Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов
Стоматологическое оборудование обновляют в Рязанской области, на первом этапе планируется закупить 54 установки, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:14
2024-02-05T18:14
2024-02-05T18:15
рязанская область
павел малков
медучреждения
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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Стоматологическое оборудование обновляют в Рязанской области, на первом этапе планируется закупить 54 установки, сообщил губернатор Павел Малков. "Начали обновлять стоматологические кабинеты... Будем создавать максимально комфортные условия. Обновление пройдёт в несколько этапов. На первом этапе заменим 54 установки", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что проблему выявил в июле прошлого года во время поездки в Ухоловский район. "Выяснил, что во многих больницах области устаревшее стоматологическое оборудование. Некоторым установкам до 30 лет — пора отправлять в музей. Поручил минздраву провести аудит и подготовить программу обновления" - уточнил губернатор. По его словам, программу обновления оборудования начали в январе. Новые стоматологические установки включают в себя модули врача и ассистента, удобные кресла, диодные светильники с сенсорным управлением, "всё, что нужно для качественной работы врача и комфорта пациента".
https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, медучреждения
Рязанская область, Павел Малков, Медучреждения
РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Стоматологическое оборудование обновляют в Рязанской области, на первом этапе планируется закупить 54 установки, сообщил губернатор Павел Малков.
"Начали обновлять стоматологические кабинеты... Будем создавать максимально комфортные условия. Обновление пройдёт в несколько этапов. На первом этапе заменим 54 установки", - написал Павел Малков
в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что проблему выявил в июле прошлого года во время поездки в Ухоловский район. "Выяснил, что во многих больницах области устаревшее стоматологическое оборудование. Некоторым установкам до 30 лет — пора отправлять в музей. Поручил минздраву провести аудит и подготовить программу обновления" - уточнил губернатор.
По его словам, программу обновления оборудования начали в январе. Новые стоматологические установки включают в себя модули врача и ассистента, удобные кресла, диодные светильники с сенсорным управлением, "всё, что нужно для качественной работы врача и комфорта пациента".