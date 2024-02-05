https://ria.ru/20240205/stomatologiya-1925537728.html

Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов

Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов - РИА Новости, 05.02.2024

Рязанский губернатор сообщил об обновлении стоматологических кабинетов

Стоматологическое оборудование обновляют в Рязанской области, на первом этапе планируется закупить 54 установки, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:14

2024-02-05T18:14

2024-02-05T18:15

рязанская область

павел малков

медучреждения

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РЯЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Стоматологическое оборудование обновляют в Рязанской области, на первом этапе планируется закупить 54 установки, сообщил губернатор Павел Малков. "Начали обновлять стоматологические кабинеты... Будем создавать максимально комфортные условия. Обновление пройдёт в несколько этапов. На первом этапе заменим 54 установки", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что проблему выявил в июле прошлого года во время поездки в Ухоловский район. "Выяснил, что во многих больницах области устаревшее стоматологическое оборудование. Некоторым установкам до 30 лет — пора отправлять в музей. Поручил минздраву провести аудит и подготовить программу обновления" - уточнил губернатор. По его словам, программу обновления оборудования начали в январе. Новые стоматологические установки включают в себя модули врача и ассистента, удобные кресла, диодные светильники с сенсорным управлением, "всё, что нужно для качественной работы врача и комфорта пациента".

https://ria.ru/20240202/korpus-1925025952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, медучреждения