https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925478003.html

Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве

Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.02.2024

Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве

Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:08

2024-02-05T14:08

2024-02-05T16:40

донецкая народная республика

луганская народная республика

воронежская область

александр ищенко

владимир нетесов

артем жога

воронежская областная дума

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Содружество "Донбасс" было создано в ноябре прошлого года. В него вошли Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР, которые договорились развивать сотрудничество сторон в различных сферах. "Сегодняшнее соглашение фактически фиксирует то, что уже существует между нашими регионами: контакты наших депутатов, экспертов, разработка законопроектов, обмен опытом", - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он отметил, что обмениваться нужно не только позитивным опытом, но и опытом решения проблем и ошибок, поскольку любой опыт делает работу эффективнее. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в свою очередь подчеркнул важность развития человеческого капитала, выполнения социальных обязательств и консолидации регионов. Председатель народного совета ДНР Артем Жога добавил, что республика учится на примере других регионов, в частности, вводить социальные льготы для граждан в различных сферах. "Перед мероприятием мы, например, обсудили возможность создания у нас чемпионата по спортивным танцам для наших ребят", - сказал он. "ДНР и ЛНР определенный период находились в минских переговорных процессах, у нас не было местного самоуправления. Функции местного самоуправления выполняли парламентарии. Сегодня мы полноценный субъект РФ, наш местный совет избран и работает", - сказал председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он выразил уверенность, что подписание соглашения даст импульс расширить границы взаимодействия не только до уровня законодательных собраний, но и местных органов. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве предполагает, в том числе, обмен текстами проектов законодательных актов, проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам парламентской деятельности, обмен опытом работы между депутатами и содействие в развитии деловых контактов.

https://ria.ru/20231127/gospodderzhka-1912157681.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, луганская народная республика, воронежская область, александр ищенко, владимир нетесов, артем жога, воронежская областная дума