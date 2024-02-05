Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Содружество "Донбасс" было создано в ноябре прошлого года. В него вошли Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР, которые договорились развивать сотрудничество сторон в различных сферах.
"Сегодняшнее соглашение фактически фиксирует то, что уже существует между нашими регионами: контакты наших депутатов, экспертов, разработка законопроектов, обмен опытом", - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он отметил, что обмениваться нужно не только позитивным опытом, но и опытом решения проблем и ошибок, поскольку любой опыт делает работу эффективнее.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в свою очередь подчеркнул важность развития человеческого капитала, выполнения социальных обязательств и консолидации регионов.
Председатель народного совета ДНР Артем Жога добавил, что республика учится на примере других регионов, в частности, вводить социальные льготы для граждан в различных сферах. "Перед мероприятием мы, например, обсудили возможность создания у нас чемпионата по спортивным танцам для наших ребят", - сказал он.
"ДНР и ЛНР определенный период находились в минских переговорных процессах, у нас не было местного самоуправления. Функции местного самоуправления выполняли парламентарии. Сегодня мы полноценный субъект РФ, наш местный совет избран и работает", - сказал председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он выразил уверенность, что подписание соглашения даст импульс расширить границы взаимодействия не только до уровня законодательных собраний, но и местных органов.
Соглашение о межпарламентском сотрудничестве предполагает, в том числе, обмен текстами проектов законодательных актов, проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам парламентской деятельности, обмен опытом работы между депутатами и содействие в развитии деловых контактов.