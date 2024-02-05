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Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.02.2024
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Ростовская область
 
14:08 05.02.2024 (обновлено: 16:40 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925478003.html
Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве
Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.02.2024
Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве
Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:08
2024-02-05T16:40
донецкая народная республика
луганская народная республика
воронежская область
александр ищенко
владимир нетесов
артем жога
воронежская областная дума
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Содружество "Донбасс" было создано в ноябре прошлого года. В него вошли Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР, которые договорились развивать сотрудничество сторон в различных сферах. "Сегодняшнее соглашение фактически фиксирует то, что уже существует между нашими регионами: контакты наших депутатов, экспертов, разработка законопроектов, обмен опытом", - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он отметил, что обмениваться нужно не только позитивным опытом, но и опытом решения проблем и ошибок, поскольку любой опыт делает работу эффективнее. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в свою очередь подчеркнул важность развития человеческого капитала, выполнения социальных обязательств и консолидации регионов. Председатель народного совета ДНР Артем Жога добавил, что республика учится на примере других регионов, в частности, вводить социальные льготы для граждан в различных сферах. "Перед мероприятием мы, например, обсудили возможность создания у нас чемпионата по спортивным танцам для наших ребят", - сказал он. "ДНР и ЛНР определенный период находились в минских переговорных процессах, у нас не было местного самоуправления. Функции местного самоуправления выполняли парламентарии. Сегодня мы полноценный субъект РФ, наш местный совет избран и работает", - сказал председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он выразил уверенность, что подписание соглашения даст импульс расширить границы взаимодействия не только до уровня законодательных собраний, но и местных органов. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве предполагает, в том числе, обмен текстами проектов законодательных актов, проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам парламентской деятельности, обмен опытом работы между депутатами и содействие в развитии деловых контактов.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, воронежская область, александр ищенко, владимир нетесов, артем жога, воронежская областная дума
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Воронежская область, Александр Ищенко, Владимир Нетесов, Артем Жога, Воронежская областная Дума, Ростовская область

Парламентарии регионов Содружества "Донбасс" договорились о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости. Руководители законодательных органов регионов, входящих в Содружество "Донбасс", подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Содружество "Донбасс" было создано в ноябре прошлого года. В него вошли Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР, которые договорились развивать сотрудничество сторон в различных сферах.
"Сегодняшнее соглашение фактически фиксирует то, что уже существует между нашими регионами: контакты наших депутатов, экспертов, разработка законопроектов, обмен опытом", - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он отметил, что обмениваться нужно не только позитивным опытом, но и опытом решения проблем и ошибок, поскольку любой опыт делает работу эффективнее.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в свою очередь подчеркнул важность развития человеческого капитала, выполнения социальных обязательств и консолидации регионов.
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Председатель народного совета ДНР Артем Жога добавил, что республика учится на примере других регионов, в частности, вводить социальные льготы для граждан в различных сферах. "Перед мероприятием мы, например, обсудили возможность создания у нас чемпионата по спортивным танцам для наших ребят", - сказал он.
"ДНР и ЛНР определенный период находились в минских переговорных процессах, у нас не было местного самоуправления. Функции местного самоуправления выполняли парламентарии. Сегодня мы полноценный субъект РФ, наш местный совет избран и работает", - сказал председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Он выразил уверенность, что подписание соглашения даст импульс расширить границы взаимодействия не только до уровня законодательных собраний, но и местных органов.
Соглашение о межпарламентском сотрудничестве предполагает, в том числе, обмен текстами проектов законодательных актов, проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам парламентской деятельности, обмен опытом работы между депутатами и содействие в развитии деловых контактов.
 
Ростовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВоронежская областьАлександр ИщенкоВладимир НетесовАртем ЖогаВоронежская областная Дума
 
 
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