Рейтинг@Mail.ru
Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 05.02.2024 (обновлено: 17:11 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/saakashvili-1925524535.html
Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей
Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей - РИА Новости, 05.02.2024
Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей
Состояние находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, но он будет переведен обратно в тюрьму лишь после рекомендаций врачей, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:07
2024-02-05T17:11
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_a584fa3c22e1c6651de2185425a42f0f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Состояние находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, но он будет переведен обратно в тюрьму лишь после рекомендаций врачей, заявил в понедельник исполняющий обязанности главы минюста Рати Брегадзе журналистам. Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед", куда он попал после длительной голодовки. "Врачи сообщают, что состояние его здоровья значительно улучшилось. Это радует каждого из нас. Я всегда говорил, что мы желаем, чтобы он был в лучшей форме и делали, делаем и будем делать для этого все. Что касается перевода, то, повторюсь, что соответствующее решение будет принято лишь после того, как от врачей мы получим подтверждение, что его перевод в пенитенциарное учреждение рекомендован", - заявил Брегадзе журналистам. Ранее в понедельник было опубликовано заключение медицинского консилиума при аппарате народного защитника Грузии. В нем сказано, что Саакашвили прибавил в весе, но у него остается мышечная гипотрофия и депрессия. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.
https://radiosputnik.ru/20231205/saakashvili-1913917022.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_779ae33a65886c77922178e288c40605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей

В Минюсте Грузии сообщили об улучшении состояния здоровья Саакашвили

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Состояние находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, но он будет переведен обратно в тюрьму лишь после рекомендаций врачей, заявил в понедельник исполняющий обязанности главы минюста Рати Брегадзе журналистам.
Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед", куда он попал после длительной голодовки.
«
"Врачи сообщают, что состояние его здоровья значительно улучшилось. Это радует каждого из нас. Я всегда говорил, что мы желаем, чтобы он был в лучшей форме и делали, делаем и будем делать для этого все. Что касается перевода, то, повторюсь, что соответствующее решение будет принято лишь после того, как от врачей мы получим подтверждение, что его перевод в пенитенциарное учреждение рекомендован", - заявил Брегадзе журналистам.
Ранее в понедельник было опубликовано заключение медицинского консилиума при аппарате народного защитника Грузии. В нем сказано, что Саакашвили прибавил в весе, но у него остается мышечная гипотрофия и депрессия.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.
Михаил Саакашвили. Архив - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Саакашвили рассказал, с кем "борется" за Грузию
5 декабря 2023, 16:17
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Гарибашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала