https://ria.ru/20240205/saakashvili-1925524535.html

Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей

Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей - РИА Новости, 05.02.2024

Саакашвили переведут из больницы в тюрьму после рекомендаций врачей

Состояние находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, но он будет переведен обратно в тюрьму лишь после рекомендаций врачей, РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:07

2024-02-05T17:07

2024-02-05T17:11

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Состояние находящегося в клинике бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, но он будет переведен обратно в тюрьму лишь после рекомендаций врачей, заявил в понедельник исполняющий обязанности главы минюста Рати Брегадзе журналистам. Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамед", куда он попал после длительной голодовки. "Врачи сообщают, что состояние его здоровья значительно улучшилось. Это радует каждого из нас. Я всегда говорил, что мы желаем, чтобы он был в лучшей форме и делали, делаем и будем делать для этого все. Что касается перевода, то, повторюсь, что соответствующее решение будет принято лишь после того, как от врачей мы получим подтверждение, что его перевод в пенитенциарное учреждение рекомендован", - заявил Брегадзе журналистам. Ранее в понедельник было опубликовано заключение медицинского консилиума при аппарате народного защитника Грузии. В нем сказано, что Саакашвили прибавил в весе, но у него остается мышечная гипотрофия и депрессия. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.

https://radiosputnik.ru/20231205/saakashvili-1913917022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили