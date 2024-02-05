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Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации - РИА Новости, 05.02.2024
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17:26 05.02.2024
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Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации
Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации - РИА Новости, 05.02.2024
Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации
Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации, оборудование уже поступило бойцам, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" по Республике... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:26
2024-02-05T17:26
надежные люди
республика алтай
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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации, оборудование уже поступило бойцам, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" по Республике Алтай. "Боец с позывным Батыр получил рации, приобретенные коллективом Алтайкрайстата. И сейчас они помогают выполнять боевые задачи на запорожском направлении", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в канале, боец благодарит коллектив Алтайкрайстата за помощь в покупке такого нужно сейчас оборудования.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925460680.html
республика алтай
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республика алтай
Надежные люди, Республика Алтай
Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации

Бойцы в зоне спецоперации получили рации от коллектива Алтайкрайстата

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации, оборудование уже поступило бойцам, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" по Республике Алтай.
"Боец с позывным Батыр получил рации, приобретенные коллективом Алтайкрайстата. И сейчас они помогают выполнять боевые задачи на запорожском направлении", - говорится в сообщении.
В видео, опубликованном в канале, боец благодарит коллектив Алтайкрайстата за помощь в покупке такого нужно сейчас оборудования.
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