https://ria.ru/20240205/pomosch-1925527038.html

Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации

Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации - РИА Новости, 05.02.2024

Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации

Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации, оборудование уже поступило бойцам, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" по Республике... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:26

2024-02-05T17:26

2024-02-05T17:26

надежные люди

республика алтай

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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Работники Алтайкрайстата купили рации участникам спецоперации, оборудование уже поступило бойцам, сообщается в Telegram-канале "Народного фронта" по Республике Алтай. "Боец с позывным Батыр получил рации, приобретенные коллективом Алтайкрайстата. И сейчас они помогают выполнять боевые задачи на запорожском направлении", - говорится в сообщении. В видео, опубликованном в канале, боец благодарит коллектив Алтайкрайстата за помощь в покупке такого нужно сейчас оборудования.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925460680.html

республика алтай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика алтай