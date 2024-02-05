https://ria.ru/20240205/podmoskove-1925518045.html
Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья
Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2024
Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья
Индустриальные парки Подмосковья за 2023 год пополнились 174 новыми резидентами, на новых предприятиях предполагается создать более 12 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:51
2024-02-05T16:51
2024-02-05T16:51
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Индустриальные парки Подмосковья за 2023 год пополнились 174 новыми резидентами, на новых предприятиях предполагается создать более 12 тысяч рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысячи компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 12 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, общая площадь индустриальных парков Подмосковья составляет 3,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день средний показатель заполняемости индустриальных парков Подмосковья составляет 86,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Индустриальные парки Подмосковья за 2023 год пополнились 174 новыми резидентами, на новых предприятиях предполагается создать более 12 тысяч рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысячи компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 12 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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По данным ведомства, общая площадь индустриальных парков Подмосковья
составляет 3,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день средний показатель заполняемости индустриальных парков Подмосковья составляет 86,6%.