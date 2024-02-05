https://ria.ru/20240205/podmoskove-1925518045.html

Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья

Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья - РИА Новости, 05.02.2024

Более 170 компаний привлечены в индустриальные парки Подмосковья

Индустриальные парки Подмосковья за 2023 год пополнились 174 новыми резидентами, на новых предприятиях предполагается создать более 12 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:51

2024-02-05T16:51

2024-02-05T16:51

новости подмосковья

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коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Индустриальные парки Подмосковья за 2023 год пополнились 174 новыми резидентами, на новых предприятиях предполагается создать более 12 тысяч рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня резидентами индустриальных парков Подмосковья являются уже более 1,5 тысячи компаний, из них 174 были привлечены в регион в прошлом году. Они вложат в реализацию своих проектов 50 миллиардов рублей. На предприятиях будет создано более 12 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, общая площадь индустриальных парков Подмосковья составляет 3,6 тысячи гектаров. На сегодняшний день средний показатель заполняемости индустриальных парков Подмосковья составляет 86,6%.

https://ria.ru/20240202/podmoskove-1925053446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость