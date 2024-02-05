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Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/obstrel-1925475237.html
Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР
Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР - РИА Новости, 05.02.2024
Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР
Мирная жительница погибла в понедельник при обстреле украинскими войсками поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:36
2024-02-05T13:36
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в понедельник при обстреле украинскими войсками поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "На 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): по улице Солнечной, 12 погибла женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Снаряд прямо попал в частный дом. Как сообщалось, обстрел Комсомольского случился в 10.15 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240205/obstrel-1925451076.html
волновахский район
донецкая народная республика
украина
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волновахский район, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР

Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ поселка Комсомольский в ДНР

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в понедельник при обстреле украинскими войсками поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"На 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): по улице Солнечной, 12 погибла женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Снаряд прямо попал в частный дом. Как сообщалось, обстрел Комсомольского случился в 10.15 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки
Вчера, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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