https://ria.ru/20240205/obstrel-1925475237.html

Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР

Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР - РИА Новости, 05.02.2024

Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР

Мирная жительница погибла в понедельник при обстреле украинскими войсками поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:36

2024-02-05T13:36

2024-02-05T13:36

специальная военная операция на украине

волновахский район

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Мирная жительница погибла в понедельник при обстреле украинскими войсками поселка Комсомольский в Волновахском районе ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "На 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Комсомольский (Волновахский район): по улице Солнечной, 12 погибла женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Снаряд прямо попал в частный дом. Как сообщалось, обстрел Комсомольского случился в 10.15 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240205/obstrel-1925451076.html

волновахский район

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волновахский район, донецкая народная республика, украина, происшествия