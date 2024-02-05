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Дипломат оценил работу нидерландской полиции по охране посольства России - РИА Новости, 05.02.2024
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10:37 05.02.2024 (обновлено: 12:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925428114.html
Дипломат оценил работу нидерландской полиции по охране посольства России
Дипломат оценил работу нидерландской полиции по охране посольства России - РИА Новости, 05.02.2024
Дипломат оценил работу нидерландской полиции по охране посольства России
Нидерландская полиция выполняет работу по охране российского посольства в Гааге без нареканий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:37
2024-02-05T12:12
в мире
россия
нидерланды
гаага
владимир тарабрин
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландская полиция выполняет работу по охране российского посольства в Гааге без нареканий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. "Обстановку вокруг дипмиссии на протяжении последних нескольких месяцев можно назвать удовлетворительной... Что касается действий нидерландских правоохранительных органов, то свою работу по охране посольства они выполняют без существенных нареканий", - рассказал посол, говоря о ситуации с безопасностью вокруг посольства России в Гааге. По его словам, в случае возникновения ситуаций, так или иначе угрожающих безопасности загранучреждения, местные сотрудники полиции стремятся обеспечивать правопорядок. "Несмотря на то, что прямых угроз в адрес сотрудников не отмечается, мы, конечно, продолжаем внимательно следить за любой потенциально опасной активностью вокруг нашей дипмиссии", - добавил Тарабрин. Как рассказывал РИА Новости в феврале 2023 года предыдущий посол России в Нидерландах Александр Шульгин, у стен посольства и торгового представительства РФ в Нидерландах осуществлялись многочисленные пикеты и манифестации, число участников которых доходило до нескольких сотен человек. Поступали угрозы в адрес посла и его супруги, на территорию дипмиссии забрасывались файеры, на территорию консульского отдела - самодельное взрывное устройство, которое, по счастливой случайности, не сработало. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Владимир Тарабрин, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия
Дипломат оценил работу нидерландской полиции по охране посольства России

Дипломат Тарабрин: полиция охраняет посольство России в Гааге без нареканий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Нидерландская полиция выполняет работу по охране российского посольства в Гааге без нареканий, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
«
"Обстановку вокруг дипмиссии на протяжении последних нескольких месяцев можно назвать удовлетворительной... Что касается действий нидерландских правоохранительных органов, то свою работу по охране посольства они выполняют без существенных нареканий", - рассказал посол, говоря о ситуации с безопасностью вокруг посольства России в Гааге.
По его словам, в случае возникновения ситуаций, так или иначе угрожающих безопасности загранучреждения, местные сотрудники полиции стремятся обеспечивать правопорядок.
"Несмотря на то, что прямых угроз в адрес сотрудников не отмечается, мы, конечно, продолжаем внимательно следить за любой потенциально опасной активностью вокруг нашей дипмиссии", - добавил Тарабрин.
Как рассказывал РИА Новости в феврале 2023 года предыдущий посол России в Нидерландах Александр Шульгин, у стен посольства и торгового представительства РФ в Нидерландах осуществлялись многочисленные пикеты и манифестации, число участников которых доходило до нескольких сотен человек. Поступали угрозы в адрес посла и его супруги, на территорию дипмиссии забрасывались файеры, на территорию консульского отдела - самодельное взрывное устройство, которое, по счастливой случайности, не сработало.
Читайте полный текст интервью >>>
Амстердам - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол прокомментировал планы Нидерландов отправить дроны в Румынию
Вчера, 10:14
 
В миреРоссияНидерландыГаагаВладимир ТарабринАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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