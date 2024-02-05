https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395221.html

Посол рассказал про дальнейшую позицию Гааги по поставкам оружия Киеву

Посол рассказал про дальнейшую позицию Гааги по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 05.02.2024

Посол рассказал про дальнейшую позицию Гааги по поставкам оружия Киеву

Россия пока не наблюдает предпосылок отказа Гааги от деструктивной политики по поставкам оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости российский посол в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:07

2024-02-05T06:07

2024-02-05T06:07

в мире

украина

россия

нидерланды

нато

евросоюз

f-16

владимир тарабрин

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Россия пока не наблюдает предпосылок отказа Гааги от деструктивной политики по поставкам оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "Нидерланды действительно всеми силами стараются удержаться на лидерских позициях среди стран ЕС в том, что касается накачки Украины западным оружием. В общей сложности с начала конфликта голландские власти передали киевскому режиму военной техники и финансовых средств для укрепления оснащенности ВСУ на сумму 2,6 миллиарда евро", - сказал посол. Он напомнил, что в текущем году в бюджете Нидерландов на эти цели уже заложено 2 миллиарда евро. "Предпосылок отказа официальной Гааги от этой деструктивной политики пока не наблюдаем", - отметил Тарабрин. В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также на днях подтвердила, что ее страна поставит Киеву истребители F-16 в этом году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240205/oproverzhenie-1925386663.html

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в мире, украина, россия, нидерланды, нато, евросоюз, f-16, владимир тарабрин