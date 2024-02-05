Посол рассказал про дальнейшую позицию Гааги по поставкам оружия Киеву
Посол: предпосылки отказа Гааги от позиции по поставкам Киеву пока отсутствуют
© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Россия пока не наблюдает предпосылок отказа Гааги от деструктивной политики по поставкам оружия Киеву, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«
"Нидерланды действительно всеми силами стараются удержаться на лидерских позициях среди стран ЕС в том, что касается накачки Украины западным оружием. В общей сложности с начала конфликта голландские власти передали киевскому режиму военной техники и финансовых средств для укрепления оснащенности ВСУ на сумму 2,6 миллиарда евро", - сказал посол.
Он напомнил, что в текущем году в бюджете Нидерландов на эти цели уже заложено 2 миллиарда евро.
"Предпосылок отказа официальной Гааги от этой деструктивной политики пока не наблюдаем", - отметил Тарабрин.
В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также на днях подтвердила, что ее страна поставит Киеву истребители F-16 в этом году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.