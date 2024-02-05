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Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов - РИА Новости, 05.02.2024
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16:07 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/migranty-1925512686.html
Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов
Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов - РИА Новости, 05.02.2024
Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов
Итальянская полиция и карабинеры арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов под Римом, где те находятся перед экстрадицией на родину,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:07
2024-02-05T16:07
в мире
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Итальянская полиция и карабинеры арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов под Римом, где те находятся перед экстрадицией на родину, сообщила пресс-служба управления полиции Рима. По данным пресс-службы, поводом для беспорядков утром в воскресенье послужило самоубийство 21-летнего уроженца Республики Гвинея. Жильцы мужского отделения стали поджигать материалы и бросать мебель и другие предметы в персонал центра и прибывших правоохранителей. Некоторые участники беспорядков смогли преодолеть ограждения и попасть на парковку, где стояли полицейские машины, и попытались поджечь одну из них. Другие проникли в комнату с личными вещами карабинеров, осуществляющих охрану объекта, и похитили их имущество, нанеся урон интерьеру. Вернуть протестующих в пределы ограждения удалось только поздно вечером после использования слезоточивого газа и поимки беглецов. Арестованные обвиняются в сопротивлении и нанесении травм должностному лицу, поджоге и повреждении имущества. В беспорядках травмы получили трое сотрудников служб правопорядка, один из них получил перелом руки.
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в мире, рим
В мире, Рим
Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов

Полиция арестовала 14 человек после погрома в центре для мигрантов под Римом

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Итальянская полиция и карабинеры арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов под Римом, где те находятся перед экстрадицией на родину, сообщила пресс-служба управления полиции Рима.
По данным пресс-службы, поводом для беспорядков утром в воскресенье послужило самоубийство 21-летнего уроженца Республики Гвинея. Жильцы мужского отделения стали поджигать материалы и бросать мебель и другие предметы в персонал центра и прибывших правоохранителей. Некоторые участники беспорядков смогли преодолеть ограждения и попасть на парковку, где стояли полицейские машины, и попытались поджечь одну из них. Другие проникли в комнату с личными вещами карабинеров, осуществляющих охрану объекта, и похитили их имущество, нанеся урон интерьеру.
Вернуть протестующих в пределы ограждения удалось только поздно вечером после использования слезоточивого газа и поимки беглецов.
Арестованные обвиняются в сопротивлении и нанесении травм должностному лицу, поджоге и повреждении имущества. В беспорядках травмы получили трое сотрудников служб правопорядка, один из них получил перелом руки.
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