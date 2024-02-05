https://ria.ru/20240205/migranty-1925512686.html

Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов

Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов - РИА Новости, 05.02.2024

Под Римом арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов

Итальянская полиция и карабинеры арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов под Римом, где те находятся перед экстрадицией на родину,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:07

в мире

рим

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РИМ, 5 фев - РИА Новости. Итальянская полиция и карабинеры арестовали 14 человек после погрома в центре содержания мигрантов под Римом, где те находятся перед экстрадицией на родину, сообщила пресс-служба управления полиции Рима. По данным пресс-службы, поводом для беспорядков утром в воскресенье послужило самоубийство 21-летнего уроженца Республики Гвинея. Жильцы мужского отделения стали поджигать материалы и бросать мебель и другие предметы в персонал центра и прибывших правоохранителей. Некоторые участники беспорядков смогли преодолеть ограждения и попасть на парковку, где стояли полицейские машины, и попытались поджечь одну из них. Другие проникли в комнату с личными вещами карабинеров, осуществляющих охрану объекта, и похитили их имущество, нанеся урон интерьеру. Вернуть протестующих в пределы ограждения удалось только поздно вечером после использования слезоточивого газа и поимки беглецов. Арестованные обвиняются в сопротивлении и нанесении травм должностному лицу, поджоге и повреждении имущества. В беспорядках травмы получили трое сотрудников служб правопорядка, один из них получил перелом руки.

https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html

рим

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рим