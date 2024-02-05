https://ria.ru/20240205/medvedev-1925560496.html

Медведев рассказал о работе в СПбГУ

Медведев рассказал о работе в СПбГУ - РИА Новости, 05.02.2024

Медведев рассказал о работе в СПбГУ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во времена преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете сдать ему экзамен или... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:03

2024-02-05T21:03

2024-02-05T21:26

общество

россия

дмитрий медведев

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во времена преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете сдать ему экзамен или зачет было непросто, некоторые студенты приходили на пересдачи много раз. "Я не могу сказать, что я зверствовал, но сдать мне и экзамен по гражданскому праву, и зачет по римскому праву было непросто. И некоторые студенты реально приходили по много раз", - рассказал Медведев в фильме "Первый университет", снятом к 300-летию СПбГУ.Он вспомнил один комичный случай со студенткой, которая три или четыре раза приходила на пересдачу. "Такая симпатичная студентка вполне. В конце концов она мне сдала зачет, я отдал ей зачетку, она вышла. Я молодой еще совсем был. Открывается дверь через несколько секунд, она заглядывает: "я тебя люблю", и закрывает дверь. Я стал красным. В общем такой эпизод остался в моей памяти о моих первых годах преподавания", - признался Медведев со смехом.Зампредседателя Совбеза РФ также высказался о том, как 1990-х годах в России началось формирование представления о праве, "как о ценнейшем регуляторе общественных отношений, общественной жизни, экономики, социальной сферы, семейных отношений"."И студенты стали совершенно другими, и преподаватели стали другими, так что 1990-е годы тоже нас сильно закалили", - подчеркнул Медведев.Кроме того, он заметил, что даже гениальный студент юрфака должен уметь излагать свои мысли, иначе он будет получать плохие оценки. "Если юрист не способен облечь свои мысли в удобоваримую, понятную, цивилизованную форму, у него скорее всего будут неудачи в его профессии", - считает Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что сейчас он приезжает в университет с замиранием сердца."В 1999 году последовало предложение из Москвы от Владимира Владимировича Путина, и я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится. Я не знал, на какой срок, и никто этого не знал. Но это был не самый простой выбор, все-таки я очень много посвятил университету, мне было грустно уходить из этих стен, но вот такое решение пришлось принять", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html

https://ria.ru/20240205/egipet-1925397716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург