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Медведев рассказал о работе в СПбГУ - РИА Новости, 05.02.2024
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21:03 05.02.2024 (обновлено: 21:26 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/medvedev-1925560496.html
Медведев рассказал о работе в СПбГУ
Медведев рассказал о работе в СПбГУ - РИА Новости, 05.02.2024
Медведев рассказал о работе в СПбГУ
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во времена преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете сдать ему экзамен или... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:03
2024-02-05T21:26
общество
россия
дмитрий медведев
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во времена преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете сдать ему экзамен или зачет было непросто, некоторые студенты приходили на пересдачи много раз. &quot;Я не могу сказать, что я зверствовал, но сдать мне и экзамен по гражданскому праву, и зачет по римскому праву было непросто. И некоторые студенты реально приходили по много раз&quot;, - рассказал Медведев в фильме &quot;Первый университет&quot;, снятом к 300-летию СПбГУ.Он вспомнил один комичный случай со студенткой, которая три или четыре раза приходила на пересдачу. "Такая симпатичная студентка вполне. В конце концов она мне сдала зачет, я отдал ей зачетку, она вышла. Я молодой еще совсем был. Открывается дверь через несколько секунд, она заглядывает: "я тебя люблю", и закрывает дверь. Я стал красным. В общем такой эпизод остался в моей памяти о моих первых годах преподавания", - признался Медведев со смехом.Зампредседателя Совбеза РФ также высказался о том, как 1990-х годах в России началось формирование представления о праве, "как о ценнейшем регуляторе общественных отношений, общественной жизни, экономики, социальной сферы, семейных отношений"."И студенты стали совершенно другими, и преподаватели стали другими, так что 1990-е годы тоже нас сильно закалили", - подчеркнул Медведев.Кроме того, он заметил, что даже гениальный студент юрфака должен уметь излагать свои мысли, иначе он будет получать плохие оценки. "Если юрист не способен облечь свои мысли в удобоваримую, понятную, цивилизованную форму, у него скорее всего будут неудачи в его профессии", - считает Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что сейчас он приезжает в университет с замиранием сердца."В 1999 году последовало предложение из Москвы от Владимира Владимировича Путина, и я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится. Я не знал, на какой срок, и никто этого не знал. Но это был не самый простой выбор, все-таки я очень много посвятил университету, мне было грустно уходить из этих стен, но вот такое решение пришлось принять", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html
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общество, россия, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Медведев рассказал о работе в СПбГУ

Медведев рассказал, что во время работы в СПбГУ сдать ему экзамен было непросто

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во времена преподавания в Санкт-Петербургском государственном университете сдать ему экзамен или зачет было непросто, некоторые студенты приходили на пересдачи много раз.
«

"Я не могу сказать, что я зверствовал, но сдать мне и экзамен по гражданскому праву, и зачет по римскому праву было непросто. И некоторые студенты реально приходили по много раз", - рассказал Медведев в фильме "Первый университет", снятом к 300-летию СПбГУ.

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Он вспомнил один комичный случай со студенткой, которая три или четыре раза приходила на пересдачу.
«
"Такая симпатичная студентка вполне. В конце концов она мне сдала зачет, я отдал ей зачетку, она вышла. Я молодой еще совсем был. Открывается дверь через несколько секунд, она заглядывает: "я тебя люблю", и закрывает дверь. Я стал красным. В общем такой эпизод остался в моей памяти о моих первых годах преподавания", - признался Медведев со смехом.
Зампредседателя Совбеза РФ также высказался о том, как 1990-х годах в России началось формирование представления о праве, "как о ценнейшем регуляторе общественных отношений, общественной жизни, экономики, социальной сферы, семейных отношений".
«
"И студенты стали совершенно другими, и преподаватели стали другими, так что 1990-е годы тоже нас сильно закалили", - подчеркнул Медведев.
Кроме того, он заметил, что даже гениальный студент юрфака должен уметь излагать свои мысли, иначе он будет получать плохие оценки. "Если юрист не способен облечь свои мысли в удобоваримую, понятную, цивилизованную форму, у него скорее всего будут неудачи в его профессии", - считает Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что сейчас он приезжает в университет с замиранием сердца.
«
"В 1999 году последовало предложение из Москвы от Владимира Владимировича Путина, и я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится. Я не знал, на какой срок, и никто этого не знал. Но это был не самый простой выбор, все-таки я очень много посвятил университету, мне было грустно уходить из этих стен, но вот такое решение пришлось принять", - добавил Медведев.
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