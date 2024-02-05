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Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 05.02.2024 (обновлено: 15:57 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/eshton-chirillo-1925508246.html
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов
Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:51
2024-02-05T15:57
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в российский перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ."Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения", - говорится в перечне.
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украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес Сару Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в российский перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения", - говорится в перечне.
Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В миреРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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