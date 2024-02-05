https://ria.ru/20240205/eshton-chirillo-1925508246.html
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов
Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:51
2024-02-05T15:51
2024-02-05T15:57
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887832519_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_cb8a487717e50badb006cf1f421d9501.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в российский перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ."Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887832519_141:0:1021:660_1920x0_80_0_0_6aba56f26b16f75d7bfa372cf8f9c0e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес Сару Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов