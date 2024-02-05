https://ria.ru/20240205/eshton-chirillo-1925508246.html

Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов

Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 05.02.2024

Экс-спикера теробороны Украины внесли в перечень экстремистов и террористов

Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:51

2024-02-05T15:51

2024-02-05T15:57

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший представитель украинской территориальной обороны трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая призывала к убийству журналистов из России, включена в российский перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Командование украинской теробороны 20 сентября сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования относительно ее высказываний после того, как она 8 сентября опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указывала, о ком речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ."Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

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Кирилл Волков

украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр