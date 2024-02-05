https://ria.ru/20240205/diplomatiya-1925402740.html
Динамика диалога между Россией и Нидерландами есть, заявил посол
Динамика диалога между Россией и Нидерландами есть, заявил посол - РИА Новости, 05.02.2024
Динамика диалога между Россией и Нидерландами есть, заявил посол
Динамика диалога между Россией и Нидерландами присутствует, но подвижек в плане "разморозки" двусторонних отношений пока нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:16
2024-02-05T08:16
2024-02-05T12:12
в мире
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нидерланды
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Динамика диалога между Россией и Нидерландами присутствует, но подвижек в плане "разморозки" двусторонних отношений пока нет, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин. "Тридцать первого января состоялась церемония вручения верительных грамот королю Виллему-Александру в королевском дворце Ноордейнде. Ранее я посетил МИД королевства, еще две рабочие встречи с руководством министерства запланированы на ближайшее время. Так что определенная динамика диалога присутствует, но о каких-либо подвижках в плане "разморозки" двусторонних отношений пока говорить не приходится", - рассказал посол, говоря о состоянии российско-нидерландских отношений. По его словам, почти все взаимовыгодные экономические, политические, культурные и иные связи между Россией и Нидерландами оказались разорваны по инициативе нидерландской стороны. Кроме того, отметил дипломат, в стране "искусственно подогреваются русофобские настроения, отвергается все, что имеет отношение к России". "Хочу подчеркнуть, что наша страна всегда выступала и продолжает выступать за выстраивание российско-нидерландских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга", - заявил Тарабрин. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Динамика диалога между Россией и Нидерландами есть, заявил посол
Посол: "разморозки" отношений между Россией и Нидерландами пока нет
ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Динамика диалога между Россией и Нидерландами присутствует, но подвижек в плане "разморозки" двусторонних отношений пока нет, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
"Тридцать первого января состоялась церемония вручения верительных грамот королю Виллему-Александру в королевском дворце Ноордейнде. Ранее я посетил МИД королевства, еще две рабочие встречи с руководством министерства запланированы на ближайшее время. Так что определенная динамика диалога присутствует, но о каких-либо подвижках в плане "разморозки" двусторонних отношений пока говорить не приходится", - рассказал посол, говоря о состоянии российско-нидерландских отношений.
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По его словам, почти все взаимовыгодные экономические, политические, культурные и иные связи между Россией и Нидерландами оказались разорваны по инициативе нидерландской стороны. Кроме того, отметил дипломат, в стране "искусственно подогреваются русофобские настроения, отвергается все, что имеет отношение к России".
"Хочу подчеркнуть, что наша страна всегда выступала и продолжает выступать за выстраивание российско-нидерландских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга", - заявил Тарабрин.
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