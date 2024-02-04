https://ria.ru/20240204/zelenskiy-1925335970.html

НАТО послала неутешительные новости Зеленскому, пишут СМИ

НАТО послала неутешительные новости Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024

НАТО послала неутешительные новости Зеленскому, пишут СМИ

Членство Украины в НАТО становится все менее вероятным, так как часть стран выступают против этого, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:14

2024-02-04T16:14

2024-02-04T16:17

в мире

украина

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Членство Украины в НАТО становится все менее вероятным, так как часть стран выступают против этого, пишет InfoBRICS."Это ясно показывает, что Украина для альянса — просто марионетка, которую никогда и не собирались включать в блок", — считает автор материала.Он указывает, что Венгрия и Словакия выступают и против ее членства, и против регулярных поставок ей вооружений, указывается в статье. Вашингтон же больше сосредоточен на конфликте на Ближнем востоке, поэтому положение Киева становится еще более сложным, пишет InfoBRICS.Таким образом, поляризация внутри НАТО, где кто-то выступает за вступление Украины в блок, кто-то — против, а кто-то категорически противодействует отправке Киеву техники и вооружений, привела к тому, что альянс сегодня более разрозненный, чем когда бы то ни было, заключает автор.Бывший президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240204/nato-1925313571.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, нато, брикс