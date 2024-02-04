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ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 04.02.2024 (обновлено: 13:42 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/vsu-1925316267.html
ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:36
2024-02-04T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вооруженные силы украины
угледар
украина
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное ДНР."Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, киев, вооруженные силы украины, угледар, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины, Угледар, Украина, Россия
ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял до 115 военных при ударе ВС РФ по ВСУ у Угледара и Урожайного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное ДНР.
«
"Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевВооруженные силы УкраиныУгледарУкраинаРоссия
 
 
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