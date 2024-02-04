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ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ потеряли до 115 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:36

2024-02-04T13:36

2024-02-04T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Урожайного, потери Украины составили до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное ДНР."Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.

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безопасность, киев, вооруженные силы украины, угледар, украина, россия