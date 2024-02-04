https://ria.ru/20240204/stskk-1925319852.html

ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР

Украинские войска с 11.55 по 14.00 выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:28

2024-02-04T14:28

2024-02-04T14:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

украина

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска с 11.55 по 14.00 выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Горловка подверглась обстрелам с 11.55 по 14.00, по ней выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров. Ясиноватский район обстреливали с 13.20 по 13.35, по нему выпустили восемь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, горловка, украина, сцкк, нато