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ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/stskk-1925319852.html
ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.02.2024
ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР
Украинские войска с 11.55 по 14.00 выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T14:28
2024-02-04T14:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска с 11.55 по 14.00 выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Горловка подверглась обстрелам с 11.55 по 14.00, по ней выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров. Ясиноватский район обстреливали с 13.20 по 13.35, по нему выпустили восемь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецк, горловка, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили за два часа 36 снарядов по ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска с 11.55 по 14.00 выпустили 36 снарядов по Горловке, Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 12.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Горловка подверглась обстрелам с 11.55 по 14.00, по ней выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров.
Ясиноватский район обстреливали с 13.20 по 13.35, по нему выпустили восемь снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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